Tuja scena

Posnetek Macronove žene viralen: plesala in navdušila v vlogi didžejke

Pariz, 16. 01. 2026 08.00 pred 1 uro 2 min branja 35

Avtor:
A. J.
Brigitte Macron

Francoska prva dama Brigitte Macron je na dobrodelni prireditvi prevzela vlogo didžejke in s plesom ob legendarni pesmi pokazala drugačen obraz. Dogodek je potekal v okviru dobrodelne kampanje in zbiranja sredstev za bolne otroke. Posnetek je hitro postal viralen, mnenja pa so deljena.

Žena francoskega predsednika, Brigitte Macron, je marsikoga presenetila, ko je na dobrodelnem dogodku stopila v prav posebno vlogo – postala je didžejka in ob glasbenem mešalniku zaplesala na legendarno uspešnico Forever Young skupine Alphaville.

Dogodek je potekal v okviru predstavitve dobrodelnega projekta, kjer sta se Brigitte Macron in priznani kuhar Thierry Marx, znan po svojem humanitarnem delu, srečala z udeleženci programa, namenjenega mladim. V bolj sproščenem delu večera je Macronova prevzela vlogo didžejke, kar je bilo za mnoge povsem nepričakovano – običajno namreč nastopa v veliko bolj formalnih in diplomatskih kontekstih. Kot je razvidno s posnetkov, je prva dama z nasmehom stopila za mešalni pult, pritisnila nekaj gumbov, se poigrala z mešalko in ob zvokih kultne pesmi tudi zaplesala.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Brigitte je namreč že leta del dobrodelne kampanje Pieces Jaunes, ki deluje v Franciji in si prizadeva zbirati sredstva za izboljšanje življenja hospitaliziranih otrok in mladostnikov. Akcija poteka že vrsto let in vključuje številne dogodke, kampanje ter zbiranje donacij po vsej državi, pri čemer gre za podporo bolnišničnim oddelkom, opremi ter programom za otroke z zdravstvenimi težavami.

Na dogodku v Parizu, kjer je prva dama stopila v vlogo didžejke in zabavala otroke, je bil namen prav spodbujanje ljudi k doniranju in širjenje zavedanja o pomenu te iniciative. Na posebnem dogodku se je zbralo približno 300 otrok, ki so se z veseljem priključili sproščeni zabavi.

Brigitte Macron
Brigitte Macron
FOTO: AP
Preberi še Zaradi lažnih obtožb o Brigitte Macron obsodili deset ljudi

Navdušeno občinstvo je Brigitte in Marxa nagradilo z bučnim aplavzom, pozitivnimi odzivi in komentarji, posnetek pa se je hitro razširil na družbenih omrežjih. Nekateri spletni uporabniki navdušeno pozdravljajo njen sproščen in topel pristop, drugi pa menijo, da takšni prizori niso povsem primerni za osebo na njenem položaju.

Kampanja Pieces Jaunes bo trajala do 7. februarja in z zbranimi sredstvi izboljšala življenje hospitaliziranih otrok in mladostnikov.

Razlagalnik

Brigitte Macron, rojena Trogneux, je žena francoskega predsednika Emmanuela Macrona. Pred svojo vlogo prve dame je bila znana kot učiteljica francoščine in književnosti na srednji šoli v Amiensu, kjer je poučevala tudi svojega bodočega moža. S svojo izobrazbo in preteklim poklicem je pogosto poudarjala pomen izobraževanja in kulture.

Dobrodelna kampanja "Pieces Jaunes" (rumeni kovanci) je francoska pobuda, ki se osredotoča na izboljšanje življenjskih pogojev hospitaliziranih otrok in mladostnikov. S pomočjo donacij in različnih dogodkov, kot je bil tudi ta, kampanja zbira sredstva za nakup medicinske opreme, ureditev bolnišničnih prostorov in financiranje izobraževalnih ter rekreacijskih dejavnosti za mlade paciente. Brigitte Macron je že vrsto let aktivna ambasadorka te kampanje.

Thierry Marx je priznani francoski kuharski mojster, ki je znan po svoji inovativni kuhinji in predanosti humanitarnemu delu. Ima več restavracij z Michelinovimi zvezdicami in je tudi televizijska osebnost. Marx je močno vključen v socialne projekte, vključno s pomočjo mladim pri iskanju zaposlitve in izboljšanju njihovih življenjskih pogojev, kar ga je povezalo z Brigitte Macron v okviru dobrodelnih prizadevanj.

Pesem "Forever Young" nemške synth-pop skupine Alphaville, izdana leta 1984, je postala globalni hit in himna generacije. S svojo melanholično melodijo in besedilom, ki govori o minljivosti časa, želji po mladosti in iskanju smisla, nagovarja poslušalce po vsem svetu. Pesem je pogosto povezana z občutki nostalgije, upanja in iskanja večne mladosti, kar jo je naredilo priljubljeno na različnih družbenih dogodkih in proslavah.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
brigitte macron viralen posnetek dobrodelnost

