Posnetek Macronove žene viralen: plesala in navdušila v vlogi didžejke

Žena francoskega predsednika, Brigitte Macron, je marsikoga presenetila, ko je na dobrodelnem dogodku stopila v prav posebno vlogo – postala je didžejka in ob glasbenem mešalniku zaplesala na legendarno uspešnico Forever Young skupine Alphaville. Dogodek je potekal v okviru predstavitve dobrodelnega projekta, kjer sta se Brigitte Macron in priznani kuhar Thierry Marx, znan po svojem humanitarnem delu, srečala z udeleženci programa, namenjenega mladim. V bolj sproščenem delu večera je Macronova prevzela vlogo didžejke, kar je bilo za mnoge povsem nepričakovano – običajno namreč nastopa v veliko bolj formalnih in diplomatskih kontekstih. Kot je razvidno s posnetkov, je prva dama z nasmehom stopila za mešalni pult, pritisnila nekaj gumbov, se poigrala z mešalko in ob zvokih kultne pesmi tudi zaplesala.

Brigitte je namreč že leta del dobrodelne kampanje Pieces Jaunes, ki deluje v Franciji in si prizadeva zbirati sredstva za izboljšanje življenja hospitaliziranih otrok in mladostnikov. Akcija poteka že vrsto let in vključuje številne dogodke, kampanje ter zbiranje donacij po vsej državi, pri čemer gre za podporo bolnišničnim oddelkom, opremi ter programom za otroke z zdravstvenimi težavami. Na dogodku v Parizu, kjer je prva dama stopila v vlogo didžejke in zabavala otroke, je bil namen prav spodbujanje ljudi k doniranju in širjenje zavedanja o pomenu te iniciative. Na posebnem dogodku se je zbralo približno 300 otrok, ki so se z veseljem priključili sproščeni zabavi.

Brigitte Macron FOTO: AP

Navdušeno občinstvo je Brigitte in Marxa nagradilo z bučnim aplavzom, pozitivnimi odzivi in komentarji, posnetek pa se je hitro razširil na družbenih omrežjih. Nekateri spletni uporabniki navdušeno pozdravljajo njen sproščen in topel pristop, drugi pa menijo, da takšni prizori niso povsem primerni za osebo na njenem položaju. Kampanja Pieces Jaunes bo trajala do 7. februarja in z zbranimi sredstvi izboljšala življenje hospitaliziranih otrok in mladostnikov.