Posnetek z rdeče preproge navdušuje: strastni pogledi in dotiki soigralcev

Jessica Chastain in njen soigralec Oscar Isaac iz mini serije Scenes From A Marriage sta pritegnila veliko pozornosti na rdeči preprogi v Benetkah. Zvezdnika nista skoparila z izkazovanjem naklonjenosti, med njima pa niso manjkali niti zapeljivi in strastni pogledi ter dotiki.

icon-expand Jessica Chastain in Oscar Isaac sta se sprehodila po rdeči preprogi festivala v Benetkah. FOTO: Profimedia

Jessica Chastain in Oscar Isaac sta na letošnjem filmskem festivalu v Benetkah znova dokazala, da imata neizmerno kemijo, tako pred televizijsko kamero kot na rdečih preprogah. Oboževalci so bili nad njunimi zapeljivimi pogledi in nežnostmi več kot navdušeni in nobenega dvoma ni, da sta se na snemanjih še bolj zbližala, saj ju kamera obožuje. Nekateri pa so po ogledu utrinkov z rdeče preproge celo pomislili, da je njuna naklonjenost presegla televizijske ekrane.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Zvezdnika sta se po slavnostni preprogi sprehodila z roko v roki in bila videti neizmerno srečna. Isaac se je s svojo soigralko pred fotografskimi objektivi spogledoval, jo požiral z očmi in jo nežno božal po roki, se je dotikal, na koncu pa sta se še objela. Oba sta bila prešerno in razigrano razpoložena ter sta pred kamerami uprizorila pravi mali spektakel. Kamere so tudi ujele trenutek, ko je Jessici postalo malo nerodno zaradi (pretirane) soigralčeve pozornosti.

icon-expand Zvezdnika sta si izkazovala naklonjenost. FOTO: Profimedia

Posnetki s slavnostne preproge več kot uigranega igralskega para so preplavili družbena omrežja. Eden od tvitov se je glasil: "Ta videoposnetek Oscarja Isaaca in Jessice Chastain je dobesedno najbolj seksi stvar, kar sem jih kdaj videl."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Chastain se je na Twitterju norčevala iz zdaj že viralnega videa in tvitnila sliko junaka Gomeza Addamsa iz filmov o slavni družini Addams, ko poljublja roko svoje žene Morticie. Isaac je namreč svoj glas posodil Gomezu v animirani različici filma o čudni, nevsakdanji in bizarni družini Addams. "12. september," je tvitnila Jessica in s tem napovedala datum premiere njune najnovejše serije Scenes From a Marriage.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Naj ob tem omenimo, da sta 44-letna Jessica in 42-letni Oscar v zasebnem življenju srečno poročena, a ne drug z drugim. Jessica se je leta 2017 poročila z Gianom Lucom Passijem de Preposulom, Oscar pa se je istega leta poročil z Elviro Lind. Jessica in Oscar v novi seriji igrata zakonski par, ki se sooča z vzponi in padci. Omejena serija s petimi epizodami temelji na istoimenski švedski miniseriji Ingmarja Bergmana iz leta 1973. Isaac v seriji igra Jonathana, pasivnega profesorja filozofije, medtem ko Chastainova igra Miro, ambiciozno direktorico. V napovedniku, ki je izšel prejšnji mesec, so oboževalci dobili vpogled v zgodbo, in sicer kako se oba junaka zaljubita in odljubita, si ustvarita družino, se trudita, da bi se njuna zveza obnesla in celo znova pristaneta skupaj, medtem ko iščeta strast, ki je nekoč podžgala njuno zvezo.