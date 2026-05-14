Tuja scena

Posrednik mamil pokojnemu Perryju obsojen na dve leti zapora

Los Angeles, 14. 05. 2026 07.50 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
E.M. STA
Matthew Perry

Sodišče v Los Angelesu je v sredo 56-letnega terapevta pri odvisnostih Erika Fleminga obsodilo na dve leti zapora, ker je pokojnemu zvezdniku serije Prijatelji Matthewu Perryju priskrbel mamila. Ta je zaradi njih leta 2023 umrl.

Erik Fleming je četrti od petih obtožencev v zvezi s smrtjo zvezdnika Matthewa Perryja, ki je bil obsojen na zaporno kazen. Priznal je, da je sodeloval pri posredovanju ketamina, ki je povzročil Perryjevo smrt.

Erik Fleming
Aprila je bila obsojena tudi Jasveen Sangha, znana pod nazivom kraljica ketamina. Prisodili so ji 15 let zapora. Med drugim je s ketaminom oskrbovala Fleminga, ta pa Perryja s pomočjo njegovega osebnega pomočnika Kenna Iwamase.

Iwamasa, ki še čaka na sodno odločitev, je igralcu 28. oktobra vbrizgal vsaj tri odmerke ketamina, kar je bilo zanj usodno, je ugotovilo sodišče. Perry je sicer ketamin užival na zdravniški recept kot sredstvo proti depresiji.

Razlagalnik

Ketamin je močan anestetik, ki se v medicini uporablja predvsem za indukcijo in vzdrževanje anestezije med kirurškimi posegi. V zadnjih letih je postal predmet raziskav in klinične uporabe tudi na področju psihiatrije, kjer se v nadzorovanih, nizkih odmerkih uporablja kot alternativno zdravljenje za hudo depresijo, ki se ne odziva na običajna zdravila. Ker ima lahko halucinogene učinke in povzroča odvisnost, se njegova uporaba strogo nadzoruje.

Matthew Perry (1969–2023) je bil ameriško-kanadski igralec, ki je svetovno slavo dosegel z vlogo Chandlerja Binga v izjemno priljubljeni televizijski humoristični seriji Prijatelji (Friends). Serija, ki se je predvajala med letoma 1994 in 2004, je postala kulturni fenomen, Perryjev lik pa je bil znan po svojem sarkastičnem humorju in hitrih dovtipih. Poleg Prijateljev je igral v številnih drugih filmih in serijah, vse življenje pa se je odkrito boril z odvisnostjo od alkohola in zdravil.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Zapustila svojo triletno hčer, oče jo je odpeljal na drug konec sveta
Največje zmote o poporodnem telesu, ki škodijo ženskam
Podaljšano dojenje: kaj se po dveh letih dojenja dogaja z ženskim telesom?
Pri 43 letih bo prvič postal očka
92-letnica navdušila v visokih petah in drzni obleki
Dnevni horoskop: Vodnarji bodo izvirni, bike čaka mirnejši tempo
Kje živijo najlepši ljudje? Razkrivamo seznam najbolj privlačnih narodov
Hlače, ki optično podaljšajo vaše noge
Tehtala je več kot 108 kilogramov in nosila številko 52, poglejte jo danes
Katera živila spodbujajo prebavo in zmanjšujejo vnetja v telesu?
Zdravniki so ji rekli, da ima 'lahkega' raka. Pozabila je, da ima očeta, in končala na invalidskem vozičku
Zakaj zboleva vse več mladih? Glavni razlog bi lahko predstavljavljala prekomerna telesna teža
Zlato spet v modi: ta evropska država kupuje več kot Kitajska
Izračun: stroški najema in kredita v Ljubljani. Kaj se bolj splača?
Pozabite na ta mit o službah, saj ne deluje
Slovenci plačujemo ceno, o kateri nihče noče govoriti
Po 20 letih njeni boki še vedno ne lažejo
Izgubljen listek na hrvaški avtocesti: kaj zdaj?
Resnica o vrhunskem seksu: to premaga vsako tehniko
Se še spomnite Conchite Wurst? Danes ga boste komaj prepoznali
Tukaj je kraljica Elizabeta II. pila čaj: vila ob morju naprodaj
Nova pravila EU o potovanju s hišnimi ljubljenčki, ki jih morate poznati
Ljudje množično prinašali ptičje mladiče v veterino
Najboljša drevesa za vrt: te vrste izboljšajo zrak in hladijo okolico
Popolno nedeljsko kosilo: Tako rebra pripravi mojster Matej Stipanič
Pica palačinka iz pečice
Sladice naših babic, ki jih danes znova obožujemo
Ta 'lenobna sarma' je popolna ideja za okusno družinsko kosilo
Otroška igra
Kmetija
Kavarna na Balkanu
Blanca
