Posrednik mamil pokojnemu Perryju obsojen na dve leti zapora

Erik Fleming je četrti od petih obtožencev v zvezi s smrtjo zvezdnika Matthewa Perryja, ki je bil obsojen na zaporno kazen. Priznal je, da je sodeloval pri posredovanju ketamina, ki je povzročil Perryjevo smrt.
Aprila je bila obsojena tudi Jasveen Sangha, znana pod nazivom kraljica ketamina. Prisodili so ji 15 let zapora. Med drugim je s ketaminom oskrbovala Fleminga, ta pa Perryja s pomočjo njegovega osebnega pomočnika Kenna Iwamase.
Iwamasa, ki še čaka na sodno odločitev, je igralcu 28. oktobra vbrizgal vsaj tri odmerke ketamina, kar je bilo zanj usodno, je ugotovilo sodišče. Perry je sicer ketamin užival na zdravniški recept kot sredstvo proti depresiji.
Ketamin je močan anestetik, ki se v medicini uporablja predvsem za indukcijo in vzdrževanje anestezije med kirurškimi posegi. V zadnjih letih je postal predmet raziskav in klinične uporabe tudi na področju psihiatrije, kjer se v nadzorovanih, nizkih odmerkih uporablja kot alternativno zdravljenje za hudo depresijo, ki se ne odziva na običajna zdravila. Ker ima lahko halucinogene učinke in povzroča odvisnost, se njegova uporaba strogo nadzoruje.
Matthew Perry (1969–2023) je bil ameriško-kanadski igralec, ki je svetovno slavo dosegel z vlogo Chandlerja Binga v izjemno priljubljeni televizijski humoristični seriji Prijatelji (Friends). Serija, ki se je predvajala med letoma 1994 in 2004, je postala kulturni fenomen, Perryjev lik pa je bil znan po svojem sarkastičnem humorju in hitrih dovtipih. Poleg Prijateljev je igral v številnih drugih filmih in serijah, vse življenje pa se je odkrito boril z odvisnostjo od alkohola in zdravil.
