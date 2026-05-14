Posrednik mamil pokojnemu Perryju obsojen na dve leti zapora

Erik Fleming je četrti od petih obtožencev v zvezi s smrtjo zvezdnika Matthewa Perryja , ki je bil obsojen na zaporno kazen. Priznal je, da je sodeloval pri posredovanju ketamina, ki je povzročil Perryjevo smrt.

Aprila je bila obsojena tudi Jasveen Sangha, znana pod nazivom kraljica ketamina. Prisodili so ji 15 let zapora. Med drugim je s ketaminom oskrbovala Fleminga, ta pa Perryja s pomočjo njegovega osebnega pomočnika Kenna Iwamase.

Iwamasa, ki še čaka na sodno odločitev, je igralcu 28. oktobra vbrizgal vsaj tri odmerke ketamina, kar je bilo zanj usodno, je ugotovilo sodišče. Perry je sicer ketamin užival na zdravniški recept kot sredstvo proti depresiji.