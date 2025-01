Post Malone na božični večer natakarico presenetil z ogromno napitnino

"Ko sem šla na božični večer v službo, sem bila tako žalostna, da sem morala doma pustiti svojo punčko. Seveda nisem vedela, da mi bo Bog poslal božični čudež," je povedala in dodala: "On je brez dvoma najbolj skromna, privlačna, slavna osebnost in vesela sem, da sem ga spoznala. Na božični večer mi je spremenil življenje in za vedno mu bom hvaležna. Najlepša hvala, Austin," je dejala o pevcu, rojenem kot Austin Richard Post.

Izdaja je poročala, da je Renee mama samohranilka, ki je s težkim srcem zapustila svojo devetletno hčerko na praznični dan. V intervjuju je še razkrila, kako bo porabila denar."To me je postavilo v položaj, da si lahko zagotovim prevoz na delo in nazaj, plačam najemnino ter nekaj prihranim. Poskušam prihraniti dovolj, da bi lahko začela svoje podjetje, da mi ne bi bilo treba več delati dveh služb in bi lahko preživela več časa s svojo hčerko," je povedala in dodala: "Stvari so bile izjemno težke in to je bil resnično blagoslov, ki ga težko opišem z besedami. Sam obisk je bil naravnost neverjeten in nekaj, o čemer bom lahko govorila in se spominjala vse življenje." Zvezdnik se je s svojo velikodušnostjo že večkrat izkazal in v času svoje kariere zbral več milijonov evrov za različne dobrodelne organizacije.