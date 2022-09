Post Malone odpovedal koncert zaradi bolečin v pljučih

"Težave imam z dihanjem, ker se v mojih pljučih ponavlja kljuvajoča bolečina ob vsakem vdihu in premiku. Sedaj smo v bolnišnici, s to bolečino pa ne bom mogel nastopiti. Zelo mi je žal," je v objavi, ki jo je delil na družbenih omrežjih, zapisal glasbenik, ki je le teden prej na nastopu v St. Louisu ob sprehodu po odru spregledal slabo prikrito luknjo in padel po odru. Zvezdnik je po padcu obležal in se zvijal od bolečine. Koncert je speljal do konca, a kot kaže, so posledice padca ostale.