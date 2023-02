Post Malone po drastični izgubi teže oboževalcem sporočil, da je srečen in zdrav

Pevec Post Malone svojim oboževalcem sporoča, da je srečen in zdrav, po tem, ko so se pojavile govorice, da je za njegovo izgubo telesne teže kriva zloraba drog. Zaskrbljenost za glasbenikovo stanje so izrazili tudi njegovi oboževalci, viri blizu zvezdnika pa so potrdili, da ne obstaja razlog za skrb in da je z njim zares vse v redu.

Post Malone, čigar pravo ime je Austin Richard, vztraja, da je 'srečen, zdrav in z njim ni nič narobe'. Čeprav je 27-letnik v zadnjem času izgubil nekaj telesne teže, zaradi česar so se pojavile govorice, da ima težave z drogami, pa so te zanikali tudi viri blizu glasbenika. Kot je povedal nek vir, pevec nima težav z drogami in je popolnoma zdrav. Pevec naj bi pred kratkim dobil filmsko vlogo, za katero je najprej pridobil nekaj kilogramov, od takrat pa se drži doslednega režima prehranjevanja in vadbe. Poleg tega je reper od septembra na turneji, kjer izvaja 90-minutni set, kar je prav tako prispevalo k njegovi izgubi teže. icon-expand Post Malone je vidno shujšal. FOTO: Profimeda O njegovem zdravstvenem stanju je na družbenem omrežju spregovoril tudi njegov oče, Rich Post, ki je med komentarji zapisal: "Zdrav je bolj, kot je bil v zadnjih letih, tako mentalno kot tudi fizično." Njegove oboževalce je presenetil videoposnetek nastopa iz Sydneyja, na katerem je pevec vidno shujšan, pod njim pa so se takoj pojavili zaskrbljeni komentarji oboževalcev: "Pravkar sem videl posnetek iz Post Malonovega zadnjega nastopa. Videti je slabo. Trza in izgleda zelo shujšan. Upam, da je z njim vse v redu." Drugi oboževalec pa je dodal: "Malce sem zaskrbljen, ker si tako shujšal. Nisem te vajen takšnega. Prosim, ostani zdrav." PREBERI ŠE Post Malone se po padcu in zlomljenem rebru vrača na oder Seveda so med njegovimi oboževalci tudi tisti, ki ne verjamejo, da se je glasbenik vrnil na stara pota zlorabe drog, in iščejo drugačna pojasnila za njegovo drastično izgubo teže: "Kot kaže, Post Malone ne sme svojih pesmi peti bolj izrazno, saj ljudje takoj mislijo, da je na drogah. Njegove pesmi so res tako izrazne, zato ne razumem, zakaj naj jih ne bi pel tako čustveno." Lansko poletje je Malone razkril, kako mu je njegova zaročenka – ki je javnosti ni razkril – pomagala v težki bitki z alkoholizmom. "Okrog sebe imam res čudovite ljudi, spoznal pa sem krasno osebo, ki mi je pomagala, da se znova počutim kot človek," je o svoji zaročenki povedal med intervjujem s Howardom Sternom. "Je luč na koncu tunela. Rešila mi je življenje. To je kar neverjetno," je še dodal novopečeni oče, ki se je svojega prvega otroka razveselil leta 2022.