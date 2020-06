Post Malone pokazal novo tetovažo na glavi

24-letni glasbenik je sledilce na družbenih omrežjih presenetil z novo poslikavo glave, zaradi katere si je moral pobriti tudi lase. Čeprav je Post Malone znan po svojih nenavadnih tetovažah, ki mu krasijo tudi obraz, pa je z novo pridobitvijo šokiral. Velik okostnjak, ki se nahaja na desnem predelu glave, bo pevcu dodatno pomagal pri njegovem boju z negotovostjo.

Post Malone se ne more upreti novim poslikavam telesa. Z oboževalci je delil novo fotografijo, na kateri se jasno vidi tetovaža, ki prekriva cel desni del njegove glave. To je zadnja pridobitev v njegovi široki zbirki obraznih poslikav. Zvezdnik se je v preteklosti že opogumil in si dal okrasiti območje pod in nad očmi, čelo in stranski del obraza.

"Lase sem si še bolj postrigel, pa tudi okostnjaki so zelo 'kul',"je zapisal pod objavo. Dodal pa je še pozitivno sporočilo za vse oboževalce: "Razširite svoja srca, koliko zmorete. Tudi tako malo ljubezni gre naprej, kot si lahko sploh zamislite. Ostanite močni in še naprej zmagujte!"Oboževalci so bili nad novo pridobitvijo presenečeni, vseeno pa so svojega idola v odločitvi podprli. Eden od komentatorjev se je obregnil tudi ob dejstvo, da glasbenik na telesu kmalu več ne bo imel prostora za nove poslikave.

Malone se je pred kratkim razgovoril o tem, zakaj se je odločil za tetoviranje po obrazu. Zanj imajo te odločitve globlji pomen kot samo estetski vidik: "Moj videz je izredno grd. Obrazne poslikave izhajajo iz moje nesamozavesti, iz moje negotovosti. Ni mi všeč, kako sem videti, in zato sem se odločil, da na obraz dodam nekaj, kar je videti 'kul' in zaradi česar se lahko pogledam v ogledalo in si rečem, da sem tudi sam videti 'kul'. Posledično pa zaradi tega pridobim vsaj delno samozavest, kar se tiče mojega zunanjega videza."Nekatere tetovaže na obrazu so sestavljene iz besed, druge so zgolj liki ali simboli. Na obrazu ima izpisani besedi 'always' in 'tired' (vedno in utrujen, op. a.), pa narisane predmete, kot so kladivo, bodeča žica, Playboyeva zajčica, krvava krožna žaga ter igralne karte.