Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Post Malone ponovno zaročen, za prstan naj bi odštel pravo bogastvo

Utah, 20. 08. 2026 16.13 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A. P.
Post Malone

Post Malone naj bi bil znova zaročen. Novico je z objavo na Instagramu razkrila prijateljica zaročenke Christy Lee. Veliko pozornosti je pritegnil ogromen diamantni prstan, ki naj bi imel po oceni strokovnjaka kar 15 karatov, njegova vrednost pa bi lahko presegala dva milijona evrov.

Post Malone in Christy Lee sta zaročena. 31-letni glasbenik in modna stilistka novice sicer še nista uradno potrdila, so pa za to poskrbeli kar njuni prijatelji. Na spletu so se namreč pojavile fotografije para z zaročnega praznovanja, na katerih Leejeva ponosno razkazuje velik diamantni prstan, nosi tančico in trak z napisom Bride to Be oziroma bodoča nevesta.

Post Malone in Christy Lee
Post Malone in Christy Lee
FOTO: Instagram

Ob novici je veliko pozornosti požel predvsem zaročni prstan. Avstralski strokovnjak za diamante Nick Ireland je na podlagi fotografije ocenil, da bi lahko šlo za približno 15-karatni diamant podolgovate ovalne oblike. Če gre za visokokakovosten naravni diamant, bi lahko vrednost dragulja segla krepko čez 2 milijona evrov.

Zaročna zabava Posta Malona in Christy Lee
Zaročna zabava Posta Malona in Christy Lee
FOTO: Instagram

Druga zaroka slavnega glasbenika

Malone ima z zarokami že nekaj izkušenj. Pred Christy je bil več let v zvezi s Hee Sung "Jamie" Park, s katero ima tudi 4-letno hčer. Svoje družinsko življenje je sicer vedno skrbno varoval pred javnostjo in dolgo ni razkril niti identitete svoje takratne partnerke. Zveza se je končala leta 2024, nekdanja partnerja pa sta se potem zapletla tudi v spor glede skrbništva nad hčerko; novembra lani sta vendarle dosegla dogovor glede skrbništva, obiskov in preživnine.

Preberi še Post Malone prekinil zaroko, v javnosti že z novo izbranko

Glasbenik je hčerko vedno opisoval kot enega najpomembnejših delov svojega življenja. Njeno ime še vedno skriva pred javnostjo, na čelu pa ima vtetovirane njene začetnice DDP. Posvetil ji je tudi skladbo Yours, v kateri si predstavlja dan, ko bo nekoč odrasla in se poročila.

post malone christie lee zaroka

Woody Harrelson v sarajevskem lokalu zapel uspešnico Miša Kovača

24ur.com Kim Kardashian: Želim imeti zbirko svojih zaročnih prstanov
24ur.com Komu po razpadu zveze pripada 60.000 evrov težak prstan?
24ur.com Slavna manekenka z zlatim prstanom sprožila govorice o zaroki
24ur.com Lady Gaga z velikim diamantnim prstanom sprožila govorice o zaroki
24ur.com Jennifer Lopez razkrila podrobnosti poroke
24ur.com Kaj se skriva za poročnima prstanoma Ronalda in Georgine?
Moskisvet.com Štirikrat ločena, zdaj dela reklamo za zaročne prstane
Priporoča
  • Parkside garden 1
  • Parkside garden 2
  • Parkside garden 3
  • Parkside garden 4
  • Parkside garden 5
  • Parkside garden 6
  • Parkside garden 7
  • Parkside garden 8
  • Parkside garden 9
  • Parkside garden 10
  • Parkside garden 11
  • Parkside garden 12
  • Parkside garden 13
  • Parkside garden 14
  • Parkside garden 15
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Večina staršev na to pozabi: otroška soba lahko močno vpliva na uspeh v šoli
Tako velika sta že sinova Justina Timberlaka
Tako velika sta že sinova Justina Timberlaka
Nekoč zgled zdrave prehrane, danes v boju z otroško debelostjo
Nekoč zgled zdrave prehrane, danes v boju z otroško debelostjo
Zakaj starše danes tako skrbi za varnost otrok?
Zakaj starše danes tako skrbi za varnost otrok?
zadovoljna
Portal
Po treh porodih in veliki življenjski spremembi: Meghan Trainor navdušila v bikiniju
25-letna vplivnica pridržana zaradi suma izdelave in prodaje pornografskega gradiva na spletu
25-letna vplivnica pridržana zaradi suma izdelave in prodaje pornografskega gradiva na spletu
Pozabite na črne balerinke, bordo barva osvaja jesen
Pozabite na črne balerinke, bordo barva osvaja jesen
Policisti šokirani nad vedenjem fanta Hayden
Policisti šokirani nad vedenjem fanta Hayden
vizita
Portal
Niso ne jajca ne slanina: zdravnik razkriva, kaj najhitreje zvišuje raven holesterola in kaj je lahko usodno za zamaščena jetra
Kaj pomenijo povišani levkociti v vaši krvni sliki?
Kaj pomenijo povišani levkociti v vaši krvni sliki?
Hipokalcemija: Prepoznajte tihe znake in simptome pomanjkanja kalcija
Hipokalcemija: Prepoznajte tihe znake in simptome pomanjkanja kalcija
Tri napake pri telovadbi, ki kratijo vaš nočni počitek
Tri napake pri telovadbi, ki kratijo vaš nočni počitek
cekin
Portal
Pomembni datumi za upokojence do konca leta 2026
Koliko stane letalo, s katerim je Luka Dončić v Slovenijo pripeljal zvezdnike Lakersov?
Koliko stane letalo, s katerim je Luka Dončić v Slovenijo pripeljal zvezdnike Lakersov?
Pripravite se na dražjo jesen: kruh, sir in zelenjava bodo med prvimi na udaru
Pripravite se na dražjo jesen: kruh, sir in zelenjava bodo med prvimi na udaru
Koliko časa bi preživeli brez plače? Naredite preprost izračun
Koliko časa bi preživeli brez plače? Naredite preprost izračun
moskisvet
Portal
V Dolomitih ponoreli za krofi: vplivneži iz mirne gorske koče naredili turistično mravljišče
Vsi so ga gledali: Američana v Benetkah prekršila strogo pravilo
Vsi so ga gledali: Američana v Benetkah prekršila strogo pravilo
Komaj osem mesecev in konec: Zvezdnica znova samska
Komaj osem mesecev in konec: Zvezdnica znova samska
Poročila se je s Turkom, družina je bila proti: Ko ga je pripeljala domov, jih je čakalo presenečenje
Poročila se je s Turkom, družina je bila proti: Ko ga je pripeljala domov, jih je čakalo presenečenje
dominvrt
Portal
Videti je nedolžno, a pri tem priljubljenem zelišču velja nekaj previdnosti
Nenavaden bivalni eksperiment: Kako pretentati usodo in staranje?
Nenavaden bivalni eksperiment: Kako pretentati usodo in staranje?
To domače opravilo je videti preprosto, a lahko gre hitro zelo narobe
To domače opravilo je videti preprosto, a lahko gre hitro zelo narobe
Iz nekdanjega vodnega rezervoarja ustvarili dom, ki jemlje dih
Iz nekdanjega vodnega rezervoarja ustvarili dom, ki jemlje dih
okusno
Portal
Okusno kosilo v 10 minutah: skrivnost recepta, ki je čez noč postal svetovni hit
Razkrivamo recept: edinstvena torta, ki bo letos uradna sladica priljubljenega festivala
Razkrivamo recept: edinstvena torta, ki bo letos uradna sladica priljubljenega festivala
Ne za juho ali omako: zrele paradižnike raje uporabite za odlično brezmesno kosilo
Ne za juho ali omako: zrele paradižnike raje uporabite za odlično brezmesno kosilo
Najpreprostejši golaž, kar jih boste pripravili: vse skupaj gre kar v pečico
Najpreprostejši golaž, kar jih boste pripravili: vse skupaj gre kar v pečico
voyo
Portal
Blanca
Dekliščina
Dekliščina
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Območje brez signala
Območje brez signala
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1907