Post Malone ponovno zaročen, za prstan naj bi odštel pravo bogastvo

Post Malone in Christy Lee sta zaročena. 31-letni glasbenik in modna stilistka novice sicer še nista uradno potrdila, so pa za to poskrbeli kar njuni prijatelji. Na spletu so se namreč pojavile fotografije para z zaročnega praznovanja, na katerih Leejeva ponosno razkazuje velik diamantni prstan, nosi tančico in trak z napisom Bride to Be oziroma bodoča nevesta.

Post Malone in Christy Lee FOTO: Instagram

Ob novici je veliko pozornosti požel predvsem zaročni prstan. Avstralski strokovnjak za diamante Nick Ireland je na podlagi fotografije ocenil, da bi lahko šlo za približno 15-karatni diamant podolgovate ovalne oblike. Če gre za visokokakovosten naravni diamant, bi lahko vrednost dragulja segla krepko čez 2 milijona evrov.

Zaročna zabava Posta Malona in Christy Lee FOTO: Instagram

Druga zaroka slavnega glasbenika

Malone ima z zarokami že nekaj izkušenj. Pred Christy je bil več let v zvezi s Hee Sung "Jamie" Park, s katero ima tudi 4-letno hčer. Svoje družinsko življenje je sicer vedno skrbno varoval pred javnostjo in dolgo ni razkril niti identitete svoje takratne partnerke. Zveza se je končala leta 2024, nekdanja partnerja pa sta se potem zapletla tudi v spor glede skrbništva nad hčerko; novembra lani sta vendarle dosegla dogovor glede skrbništva, obiskov in preživnine.