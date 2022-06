Post Malone pred enim mesecem skrivaj postal očka

Ameriški raper in pevec Post Malone je dejstvo, da je postal očka, voditelju Howardu Sternu razkril precej prefinjeno. Povedal mu je namreč, da je pred kratkim, preden je odšel v glasbeni studio, "poljubil svojo punčko". "To je bilo skrito? Nismo vedeli, da imaš hčerko, kajne?" ga je takoj vprašal Stern, nato pa je glasbenik njegove besed potrdil. Po poročanju portala People , se je glasbenikova hči rodila pred enim mesecem, poleg tega pa še navajajo, da sta novopečena starša zaročena.

26-letni zvezdnik je ameriškemu TMZ-ju v začetku maja razkril, da bo kmalu prvič postal očka. "Zelo se veselim novega poglavja svojega življenja. Ne spomnim se, kdaj sem bil nazadnje tako srečen," je navdušeno dejal in dodal, da bo čas do poroda namenil skrbi tako zase kot tudi za svojo družino in ob tem po najboljših močeh širil ljubezen. Identiteta njegove izbranke javnosti ni znana.