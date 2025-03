Post Malone prekinil zaroko, v javnosti že z novo izbranko

Post Malone ima novo izbranko, potem ko naj bi prekinil zaroko z materjo svoje hčerke, ki se je rodila maja 2022. Pevec je bil po poročanju revije People opažen z dekletom po imenu Christy Lee . Govorice so se prvič začele širiti, ko je po TikToku zaokrožil videoposnetek 29-letnika in mladenke. Kot je razvidno iz posnetka, sta se družila v baru in se ob tem držala za roke.

Post Malone je oboževalko, avtorico videoposnetka, opazil, se ji nasmehnil in ji pomahal. "Post Malone se naključno prikaže v vašem majhnem domačem baru in vas pozdravi," je pripisala videoposnetku. Malone in Christy sta bila januarja videna tudi na skupnem izletu v Rimu, kot je razvidno iz fotografij, ki jih je pridobil TMZ , kjer sta skupaj uživala na večerji v hotelu Mascagni.

Raper podrobnosti zasebnega življenja skrbno skriva pred očmi javnosti. Umetnik ni nikoli razkril imena matere svojega otroka, katero je zaprosil v Las Vegasu. "Nisva poročena – to je bila samo zaroka," je leta 2023 povedal v podkastu Call Her Daddy in dodal: "Izgubil sem precejšnjo vsoto denarja za mizo. Šla sva po stopnicah navzgor, bil sem precej pijan in sem samo rekel: Hej, se hočeš poročiti z mano? Imam prstan in vse te stvari. In rekla je: Ne." Nadaljeval je:"Rekla je: Vprašaj me jutri. In rekel sem: V redu. In potem sem to storil, bil sem trezen in bilo je lepo."

Grammyjev nagrajenec je takrat razkril, kako je vedel, da je njegova zaročenka zanj prava. "Lahko sem videl, da ima ogromno srce," je pojasnil in priznal: "Vedno sem si želel otroke in veliko družino. In vedel sem, da bo res dobra mama. In ona je dobesedno najboljša mama v celem vesolju."