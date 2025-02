Post Malone se bo z ostalimi zvezdniki z albumom priredb poklonil Nirvani

Post Malone se bo ob dnevu prodajaln plošč poklonil Nirvani . 29-letni pevec, ki je tudi ambasador dneva prodajaln plošč (Record Store Day) za leto 2025, izdaja album poklona Nirvani, napolnjen s pesmimi, ki jih je izvajal v svojem domu v Salt Lake Cityju sredi pandemije koronavirusa leta 2020. Plošča s 14 skladbami, ki izide aprila, bo vključevala Travisa Barkerja na bobnih, basista Briana Leeja in kitarista Nicka Maca . Na seznamu skladb so med drugim tudi priredbe pesmi Come as You Are , Lounge Act , On a Plane in Heart-Shaped Box .

Zvezdnik je med pandemijo preko pretočnega predvajanja v živo na YouTubu zbiral sredstva za fundacije in organizacije, povezane z zdravstvom. Prav tako bo dobiček albuma, naslovljenega Post Malone Tribute to Nirvana, namenil neprofitni organizaciji MusiCares, ki se zavzema za duševno zdravje in odpravljanje odvisnosti.

"Kakšna čast, ne morem verjeti, da so me izbrali za ambasadorja dneva plošč za leto 2025," je dejal Malone v izjavi in izrazil navdušenje nad prodajalnami plošč. "Radi obiščemo lokalne trgovine, ko smo na poti, vidimo vse te nore umetnine, celotna energija v trgovini s ploščami je prav navdihujoča. Tam se počutim kot doma. Resnično se ne da opisati občutka, ki ga imam, ko pridem v trgovino in brskam po zabojih. Samo čakaš, da ti nekaj pade v oko. Lahko iščeš nekaj zelo specifičnega in na koncu najdeš nekaj popolnoma drugačnega. To je najboljše. Še naprej podpirajmo in ohranjajmo plošče in lokalne prodajalne močne. Vesel dan prodajaln plošč vsem!"

Dan trgovin s ploščami se je začel leta 2008, da bi proslavili fizične prodajalne plošč v neodvisni lasti skupaj z umetniki, člani osebja in strankami, zaradi katerih se trgovine počutijo kot dom mnogim, vključno z Malonom. Dan prodajaln plošč bo v soboto, 12. aprila. Post Malone Tribute to Nirvana bo izšel isti dan.