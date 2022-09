Post Malone se po padcu in zlomljenem rebru vrača na oder

"Cleveland, danes vam bom zapel nekaj pesmi, se vidimo," je zapisal v objavi na Twitterju in razveselil oboževalce. Zvezdnik je pred dnevi na družbenem omrežju zapisal, da mora koncert v Bostonu odpovedati, ker je moral nujno v bolnišnico, saj se je ob vsakem vdihu in premiku pojavila kljuvajoča bolečina, zbudil pa se je ob zvokih na desni strani njegovega telesa, ki so spominjali na pokanje kosti.

Nominiranec za grammyja, čigar pravo ime je Austin Richard Post, je 18. septembra na nastopu spregledal slabo zadelano luknjo na odru in grdo padel. Koncert je sicer nadaljeval, na družbenih omrežjih pa so se pojavili posnetki njegovega grdega padca in glasbenikovega zvijanja od bolečin po njem. Posledice padca so se pokazale pozneje, ko je moral zaradi težav z dihanjem obiskati zdravnika.