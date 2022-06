Posta Malona očetovstvo raznežilo, predstavlja linijo oblačil za dojenčke

Post Malone je znova presenetil. Po tem, ko je javnost dosegla novica, da je postal očka, je sedaj najavil še posebno linijo oblačil, ki je namenjena najmlajšim. S tetovažami prekritega zveznika je nova očetovska vloga raznežila, s kolekcijo pa je pokazal, da nove zadolžitve in obveznosti jemlje zelo resno. Nova linija The PostyCo Kids vsebuje mnogo pajacev, majic in jop, ki jih krasijo pop-art poslikave in grafike, prepletene z njegovo podobo.

26-letnik je najavil, da je oblačila že mogoče naročiti in da so dobavljiva v številkah za dojenčke, malčke in celo najstnike. Vsi artikli so cenovno dostopni in se gibljejo med 25 in 65 evri na kos.