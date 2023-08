Posta Malona pri prvem poskusu zaroke punca zavrnila, saj je bil preveč pijan

Post Malone, 28-letni raper, je nedavno v podkastu Call Her Daddy priznal, kako je pred dvema letoma zaročenka zavrnila njegov prvi poskus zaroke. "Šla sva po stopnicah navzgor, bil sem precej pijan in sem samo rekel: Hej, se hočeš poročiti z mano? Imam prstan in vse te stvari. In rekla je: Ne." Na srečo je bila partnerka Posta Malona, katere identiteta ostaja anonimna, pripravljena dati drugo priložnost, ko se je streznil. "Rekla je: Vprašaj me jutri. In rekel sem: V redu. In potem sem to storil, bil sem trezen in bilo je lepo," se je spominjal. Zvezdnik je pojasnil, da še nista poročena.