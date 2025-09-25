Postavna Serena Williams navdušila na tednu mode v Milanu

Nekdanja teniška ikona Serena Williams je videti bolje kot kdaj koli prej, kar je dokazala s serijo fotografij v oprijeti prosojni obleki, ki jo je nosila na modni reviji znamke Gucci, ki si jo je ogledala v sklopu tedna mode v Milanu. 43-letnica, ki je velika ljubiteljica mode, je v zadnjih mesecih večkrat pokazala svoje izklesano telo, izgubila pa naj bi 14 kilogramov.

Serena Williams se po upokojitvi s teniških igrišč bolj ukvarja z modo in se zanima zanjo, zato jo večkrat opazijo na modnih revijah in drugih dogodkih, kjer lahko pokaže, da zna nositi kaj drugega kot samo športna oblačila. 43-letnica tako ni manjkala niti na tednu mode v Milanu, kjer si je ogledala modne smernice za pomlad in poletje 2026 modne hiše Gucci, še prej pa na vrtu pozirala v oprijeti prozorni obleki, v kateri je pokazala obline.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Obleka, ki jo je nosila, ima prosojne dolge rokave in črne pernate detajle na robovih rokavov, okoli ovratnika in na spodnjem robu, kar ji daje glamurozen in dramatičen videz. Material je rahlo prosojen, zato je obleka videti prefinjeno in zapeljivo, kombinacija klasične črne barve in teksture perja pa ji daje razkošen, večerni značaj.

Serena Williams na tednu mode v Milanu. FOTO: Profimedia icon-expand

Serena, ki je mama dveh hčera, je nedavno iskreno spregovorila o boju z odvečno težo, s katero se je borila po rojstvu otrok in zaključku profesionalne športne kariere."Počutim se odlično," je dejala. "Počutim se res dobro in zdravo. Fizično in psihično se počutim bolj lahkotno," je povedala o postavi, ki si jo je uspela pridobiti v zadnjem letu.

Serena Williams FOTO: Profimedia icon-expand

Njene težave s težo so se, je razkrila, začele po rojstvu prve hčerke Olympie leta 2017. "Nikoli nisem mogla doseči teže, ki bi jo morala imeti, ne glede na to, kaj sem počela, ne glede na to, koliko sem trenirala," je pojasnila. "Bilo je noro, ker še nikoli v življenju nisem bila v takšni situaciji, da bi tako trdo delala in se zdravo prehranjevala, pa vendar nikoli nisem mogla doseči želene teže." Dodala je, da je bilo po rojstvu še težje doseči enake rezultate kot v preteklosti, saj se konfekcijska številka ni zmanjšala in določeni deli telesa se niso želeli oblikovati, kot si je želela.