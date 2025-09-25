Svetli način
Tuja scena

Postavna Serena Williams navdušila na tednu mode v Milanu

Milano, 25. 09. 2025 11.58 | Posodobljeno pred 49 minutami

PREDVEDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
K.Z.
Komentarji
4

Nekdanja teniška ikona Serena Williams je videti bolje kot kdaj koli prej, kar je dokazala s serijo fotografij v oprijeti prosojni obleki, ki jo je nosila na modni reviji znamke Gucci, ki si jo je ogledala v sklopu tedna mode v Milanu. 43-letnica, ki je velika ljubiteljica mode, je v zadnjih mesecih večkrat pokazala svoje izklesano telo, izgubila pa naj bi 14 kilogramov.

Serena Williams se po upokojitvi s teniških igrišč bolj ukvarja z modo in se zanima zanjo, zato jo večkrat opazijo na modnih revijah in drugih dogodkih, kjer lahko pokaže, da zna nositi kaj drugega kot samo športna oblačila. 43-letnica tako ni manjkala niti na tednu mode v Milanu, kjer si je ogledala modne smernice za pomlad in poletje 2026 modne hiše Gucci, še prej pa na vrtu pozirala v oprijeti prozorni obleki, v kateri je pokazala obline.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Obleka, ki jo je nosila, ima prosojne dolge rokave in črne pernate detajle na robovih rokavov, okoli ovratnika in na spodnjem robu, kar ji daje glamurozen in dramatičen videz. Material je rahlo prosojen, zato je obleka videti prefinjeno in zapeljivo, kombinacija klasične črne barve in teksture perja pa ji daje razkošen, večerni značaj.

Serena Williams na tednu mode v Milanu.
Serena Williams na tednu mode v Milanu. FOTO: Profimedia

Serena, ki je mama dveh hčera, je nedavno iskreno spregovorila o boju z odvečno težo, s katero se je borila po rojstvu otrok in zaključku profesionalne športne kariere."Počutim se odlično," je dejala. "Počutim se res dobro in zdravo. Fizično in psihično se počutim bolj lahkotno," je povedala o postavi, ki si jo je uspela pridobiti v zadnjem letu.

Serena Williams
Serena Williams FOTO: Profimedia

Njene težave s težo so se, je razkrila, začele po rojstvu prve hčerke Olympie leta 2017. "Nikoli nisem mogla doseči teže, ki bi jo morala imeti, ne glede na to, kaj sem počela, ne glede na to, koliko sem trenirala," je pojasnila. "Bilo je noro, ker še nikoli v življenju nisem bila v takšni situaciji, da bi tako trdo delala in se zdravo prehranjevala, pa vendar nikoli nisem mogla doseči želene teže." Dodala je, da je bilo po rojstvu še težje doseči enake rezultate kot v preteklosti, saj se konfekcijska številka ni zmanjšala in določeni deli telesa se niso želeli oblikovati, kot si je želela.

Preberi še Serena Williams pokazala svojo poletno postavo

Zato je posegla po zdravilu, ki je sicer namenjeno diabetikom, a pomaga pri hujšanju, v zadnjem času pa so z njegovo pomočjo do nižje telesne teže prišli številni zvezdniki. S tedenskimi injekcijami je začela v začetku leta 2024, približno šest mesecev po Adirinem rojstvu, ko je prenehala dojiti. Kljub temu da je tudi sama želela shujšati, je zvezdnica poudarila, da se morajo ženske imeti rade, tudi če imajo kakšen kilogram več.

serena williams teden mode milano izguba teže teniška igralka hujšanje
Naslednji članek

Rihanna še tretjič mama: Z A$AP Rockyjem sta dobila hčerko

KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
biggbrader
25. 09. 2025 12.47
Zadnjica kot skala ! Lepo !
ODGOVORI
0 0
Sventevith
25. 09. 2025 12.27
+1
Možakar se je mal vzel v roke :)))
ODGOVORI
1 0
Banion
25. 09. 2025 12.16
o joj
ODGOVORI
0 0
veneti
25. 09. 2025 12.14
zgleda ko moški. Pač povšter na glavo ,.....
ODGOVORI
0 0
