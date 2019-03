Postavni duhovnik iz serije Pesem ptic trnovk dopolnil 85 let

Ameriški igralec Richard Chamberlain praznuje 85. rojstni dan. Srca gledalcev po vsem svetu je osvojil predvsem z naslovno vlogo v priljubljeni zdravniški seriji Dr. Kildare ter vlogo privlačnega duhovnika Ralpha De Bricassarta v seriji Pesem ptic trnovk.

V poznih 70. in 80. letih se je Richarda prijel vzdevek Kralj miniserij. FOTO: Profimedia

George Richard Chamberlain se je kot drugi otrok trgovskega potnika Charlesa Axioma Chamberlaina in gospodinje Else Winnifred rodil 31. marca 1934 na Beverly Hillsu v Kaliforniji. Na prigovarjanje babice in željo matere je vpisal študij igralstva na kolidžu Pomona v Claremontu. V času študija je soustanovil gledališko skupino Company of Angels in se v poznih 50. letih začel pojavljati v televizijskih serijah. Septembra 1961 je nastopil v prvi epizodi serije Dr. Kildare, ki ga je izstrelila med zvezde. V tem času je izkazal tudi pevski talent in posnel nekaj hitov. Za vlogo doktorja Jamesa Kildarea je leta 1963 prejel zlati globus, po letu 1966, ko se je že naveličal bolnike spraševati, kako se počutijo, pa se je preselil na gledališke odrske deske. Nekaj časa je preživel v Veliki Britaniji, kjer je v gledališču Birmingham Repertory nastopil v vlogi Hamleta. V zgodovino se je zapisal kot prvi Američan po Johnu Barrymoru, ki je igral Hamleta v tem gledališču.

Richard kot postavni duhovnik Ralph De Bricassart v seriji Pesem ptic trnovk leta 1983 FOTO: Profimedia

V 70. letih je ustvaril pomembnejše vloge v filmih, kot so Lady Caroline Lamb (1972), v katerem je upodobil lorda Byrona, Trije mušketirji (1973) in Grof Monte Kristo (1975). Leta 1976 je svoj pevski talent znova pokazal v muzikalu o Pepelki The Slipper and the Rose. V poznih 70. in 80. letih se ga je prijel vzdevek Kralj miniserij. Med drugim je nastopil v serijah Šogun(1980) in Pesem ptic trnovk (1983). Slednja je nastala po romanu avstralske pisateljice Colleen McCullough. Za obe vlogi si je prislužil zlati globus.

Za vlogo v seriji Pesem ptic trnovk si je prislužil zlati globus. FOTO: Profimedia