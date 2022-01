Postavni sin Arnolda Schwarzeneggerja uživa na Havajih

Patrick Schwarzenegger je novo leto začel bolj sproščenp. 28-letni igralec si je s prijatelji privoščil pobeg v tople kraje, in sicer trenutno uživa na havajskem otoku Maui. Paparaci so druščino ujeli na plaži, zvezdnik filma Polnočno sonce (Midnight Sun) pa si je privoščil tudi nekaj morskih radosti, med drugim se je preizkusil v vožnji s kajakom.

V kopalkah s potiskom zelenih listov je pokazal svojo fit postavo in zaradi pričeske hitro pritegnil pozornost. Prejšnji mesec je namreč svoje sledilce na družbenih omrežjih presenetil z izrazito spremembo videza, in sicer je temne lase pobarval na blond. Ob objavi posnetka svoje nove pričeske je zraven v šali zapisal: "Mama me bo ubila." Kot kaže, ji ni preostalo drugega, kot da se sprijazni s sinovim novim videzom, nekateri njegovi oboževalci in sledilci pa so njegovo spremembo pospremili z navdušenjem in se strinjali, da mu nova barva pristaja.