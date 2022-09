Poštne nabiralnike v Angliji okrasili volneni pokloni kraljici

Poštne nabiralnike v Angliji po novem krasijo prav posebni izdelki iz volne. Po smrti kraljice Elizabete II. so namreč prebivalci angleških mest svoje ročne spretnosti izkoristili za pripravo pletenih in kvačkanih simbolov, ki jih spominjajo na najdlje vladajočo angleško monarhinjo.

Lynn Clegg iz mesta Walton ima s 'kapicami' za nabiralnike že nekaj izkušenj. "Začela sem jih izdelovati med prvo karanteno. Vaščani jih imajo naravnost radi in me zdaj kličejo Banksy Waltona."

Pleteni in kvačkani izdelki, ki krasijo poštne nabiralnike po vsej Angliji, so le eden od mnogih načinov, s katerimi se ljudje poklanjajo pokojni kraljici Elizabeti II. Kljub temu da se je na poštne okrase z odobravanjem odzvala tudi kraljeva pošta, je ob tem pozvala naj poskrbijo, da ne bodo preprečili zbiranja ali pošiljanja pošte.

"Cenimo ustvarjalnost in trdo delo, vloženo v oblikovanje in izdelavo teh umetnin. Vendar zahtevamo, da takšni okraski ne povzročajo kakršnih koli pomislekov glede varnosti ali povzročanja žalitev in da vrhnji deli (nenamerno) ne preprečujejo pošiljanja in zbiranja pošte," je povedal predstavnik britanske kraljeve pošte in dodal, da je okraševanje nabiralnikov sicer že pravi običaj v državi.