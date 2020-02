Posvojenka Stevena Spielberga snema filme za odrasle

Mikaela Spielberg, 23-letna posvojenka Stevena Spielberga, je v intervjuju za The Sun spregovorila o zlorabi. V intervjuju pa je razpravljala tudi o odnosu do svojega telesa in odločitvi, da začne kariero v industriji za odrasle. Razkrila je, da je zloraba prišla s strani osebe, ki ni bila del njene družine, oseba tudi ni bila poznana, ampak le nekdo, ki je iskal ranljivo osebo in jo tudi našel: "Zloraba, ki sem jo doživela, ni bila preveč intenzivna, vendar je na meni vseeno imela dolgotrajen vpliv, saj sem se spraševala o svojem telesu, kako se počutiti varno ter kako ostati čustvena oseba, ki ne dovoli izkoriščanja."

Ko je govorila o svoji odločitvi za kariero odrasle v industriji za odrasle, je razložila, da snema filme, poleg tega razmišlja tudi o erotičnih nastopih ter erotičnem plesu. "Naveličala sem se, da ne morem unovčiti svojega telesa. Iskreno, dovolj mi je bilo, da so mi govorili, da moram sovražiti svoje telo. Poleg tega mi je bilo dovolj tudi tega, da moram delati iz dneva v dan, to ni zadovoljilo moje duše."

V intervjuju je dejala tudi, da je eden od razlogov za dotično določitev tudi to, da ne želi biti več denarno odvisna od staršev. "Ne morem ostati odvisna od svojih staršev ali od države – ne da je s tem kaj narobe. Preprosto se mi ne zdi udobno. To ni "padla sem na dno" odločitev. To je pozitivna izbira, ugotovila sem, da ni sramotno biti fasciniran nad to panogo, delati nekaj, kar je varno, zdravo in soglasno."