Potonila jahta, na kateri je princesa Diana preživljala zadnje počitnice.

Svetovno znana zvezdniška jahta, ki jo je princesa Diana uporabljala na zadnjih poletnih počitnicah v Franciji, se je potopila na dno Sredozemskega morja. Plovilo Cujo je pri mestu Beaulieu-sur-Mer na francoski rivieri trčilo v neznani predmet in končalo na globini skoraj 2500 metrov okoli 18 morskih milj od obale. Sedem ljudi, ki so bili v času trka na krovu, so uspešno rešili.

Kapitan naj bi po poročanju tujih medijev takoj po trku, ko je ugotovil, da se njegova ladja zaradi puščanja potaplja, poklical na pomoč. Reševalni čolni so hitro prispeli na kraj nesreče, kjer so rešili vse osebe in nato zaznali znatno puščanje vode na ravni desnega sprednjega trupa. Kljub aktivaciji črpalke potopa ladje ni bilo mogoče preprečiti.

Jahta Cujo, v prevodu neustavljiva sila, se je v medijih prvič pojavila leta 1997, ko je na njej zadnje počitnice pred tragično smrtjo preživljala kraljica ljudskih src, princesa Diana, in takratni lastnik plovila ter njen srčni izbranec Dodi Fayed. Večkratni milijonar in filmski producent je za preureditev plovila iz leta 1972 odštel več kot milijon evrov. Po smrti princese in filmskega producenta je tudi jahta skoraj dočakala svoj konec, preden so jo popolnoma prenovili novi lastniki.

Jahta je bila sicer izjemno priljubljena pri več zvezdnikih. Na njej sta uživala tudi hollywoodska zvezdnika Clint Eastwood in Bruce Willis.