Potop Orlanda Blooma na globino 15 metrov: Tako blizu smrti še nisem bil

Hollywoodski zvezdnik Orlando Bloom , poznan tudi po filmski franšizi Pirati s Karibov , se je pobližje spoznal z morsko globino. Igralec se je v sklopu svoje nove dokumentarne serije Orlando Bloom: To The Edge preizkusil v številnih ekstremnih izzivih, med drugim tudi v potopu na dah. Brez pomoči posode za zrak se je tako potopil na globino 15 metrov, vse skupaj pa so ujele kamere.

47-letnik si je na globini pomagal z vrvjo, ki ga je vodila nazaj na površje. Tam so ga po uspešno opravljenem izzivu sprejeli navdušeni potapljači, ki so mu poklonili bučen aplavz. "Dobro, Orlando, dobro," so mu ob tem dejali, medtem ko je bil igralec hvaležen, da so ga sprejeli medse. "Ker sem začetnik v vsem tem prostem potapljanju, je čudovito čutiti dobrodošlico in spodbudo te skupnosti prostih potapljačev."

Sanjski Bahami, kjer je zvezdnik izvedel drzen izziv, so le ena od lokacij nove dokumentarne serije. V napovedniku, ki je bil objavljen na spletu, je med opravljanjem izzivov, od plezanja do skoka iz letala, moč slišati Orlanda, ki reče: "Tako blizu smrti še nisem bil. Stvari bi lahko šle hitro narobe. Vedno sem imel rad pustolovščine. Najbolj živo se počutim, ko sem na robu, in tokrat me bodo vodili izjemni ljudje, ki res vedo, kako se postaviti po robu. To je globoko duhovno potovanje, da bi našel občutek miru. Zahtevno bo, a ni nemogoče. Ko se postavite iz svoje cone udobja, boste presenetili sami sebe."