Potrdila novo zvezo, izgubila devet kilogramov in se pobrila

"Ž e več let sem razmišljala, da bi se ostrigla ... " je povedala igralka, ki smo jo nazadnje pri nas lahko videli v filmu Kot šef (Like a Boss) . Nedavno pa je presenetila s svojo drzno potezo in se poslovila od dolgih las. Njenemu izbrancu pa je bila njena gesta zelo všeč in je njen novi videz pospremil z besedami: " Naredila si to. Imaš zelo veliko poguma. Čudovita si. Všeč mi je ."

40-letna Tiffany Haddish je v nedavnem intervjuju potrdila zvezo z 48-letnim raperjem in igralcem Commonom . Med drugim je priznala, da je izredno srečna v razmerju in da je, odkar je zaljubljena izgubila 9 kilogramov. Zvezdnica se je pošalila, da si je pobrila lase in da sta z izbrancem zdaj dvojčka, saj sta oba brez las.

Za novo razmerje je dejala, da je najboljše od vseh, kar jih je dala skozi. "Odkar sem v tej zvezi, sem izgubila 9 kilogramov,"je razkrila. "Počutim se bolj samozavestno in to ni zaradi njega. Preprosto sem bolj srečna in zavedam se, da imam nekoga, ki skrbi za mene, ki mi ščiti hrbet. Zdi se kot da to tako ali tako počne, in to mi je všeč." In še dodala: "Ljubim ga."

Komičarka in Common sta se spoznala na snemanju njunega filma Kraljice zločina (The Kitchen), ki je v kinematografe prišel lani. Aprila sta se prek aplikacije za zmenke Bumble odpravila na zmenek in njun odnos je kmalu prerasel v ljubezensko zvezo. V javnosti so ju prvič skupaj opazili junija na protestu pod geslom Black Live Matter (Življenja temnopoltih so pomembna).