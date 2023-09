Potrdila zvezo: Kylie in Timothée ujeta med poljubljanjem

Kylie Jenner in Timothéeja Chalameja so ujeli, kako se v Los Angelesu med koncertom Beyonce objemata in poljubljata. TMZ je objavil videoposnetek, na katerem si zvezdnika izmenjujeta nekaj nežnosti, s čimer sta potrdila svojo romanco.

Govorice, da so med 26-letno resničnostno zvezdnico in 27-letnim igralcem preskočile iskrice, so se začele pojavljati maja, ko so po medijih zakrožile fotografije Kyliejinega avta, ki je parkiran pred Timothéejevo hišo. Junija so ju nato paparaci prvič ujeli skupaj v objektiv med družinskim piknikom. Page Six je takrat poročal, da je njuna zveza že precej resna, saj skupaj preživljata skoraj vsak dan. Kylie naj bi tudi do šest dni na teden preživela v Timothéejevi kalifornijski vili, očividci pa naj bi ju opazili na kavi in skupni telovadbi.