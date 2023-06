Oblasti so potrdile, da posmrtni ostanki, najdeni v gorovju San Bernardino, pripadajo izginulemu igralcu Julianu Sandsu. Angleškega zvezdnika so v začetku leta razglasili za pogrešanega, kljub številnim odpravam pa nobeno iskanje ni obrodilo sadov. Julian Sands je umrl star 65 let.

Julian Sands je bil uradno razglašen za pokojnega. Oblasti so potrdile, da posmrtni ostanki, najdeni v gorovju San Bernardino, pripadajo izginulemu 65-letnemu igralcu, za katerim se je v začetku leta izgubila vsaka sled. Angleškega zvezdnika so v začetku leta razglasili za pogrešanega, kljub številnim odpravam pa nobeno iskanje ni obrodilo sadov. icon-expand Potrdili smrt igralca Juliana Sandsa. FOTO: Profimeda Spomnimo, pet mesecev po izginotju so oblasti sporočile, da so pohodniki v preteklih dneh odkrili posmrtne ostanke na kalifornijskem pobočju, kjer je izginil igralec. Najdeno so na ogled vzeli v mrliški pisarni, kjer je nato potekala identifikacijska preiskava. Angleški igralec, znan po svojih vlogah v filmih Soba s pogledom, Strah pred pajki, Zbogom, Las Vegas in Čarovnik ter številnih televizijskih nastopih, je sicer veljal za navdušenega pohodnika in alpinista.