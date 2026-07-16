Potrjen vzrok smrti Sama Neilla: usodna je bila pljučnica

Pred leti je uspešno premagal raka, zdaj pa je bila za Sama Neilla usodna pljučnica. Vzrok njegove smrti je za tuje medije potrdil tiskovni predstavnik igralca, ki je zaslovel z vlogo v filmih Jurski park. Novozelandski igralec, ki je v zadnjih letih javno govoril o svojem boju z ne-Hodgkinovim limfomom, je bil v času smrti po navedbah družine uradno v remisiji in brez raka.

Sam Neill je umrl zaradi pljučnice. FOTO: Profimedia

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Njegov agent Philip Grenz je v uradni izjavi poudaril, da so nekatere navedbe v medijih zavajajoče, zato je čutil dolžnost, da pojasni dejansko stanje. Igralec, ki se je rodil na Severnem Irskem, a odraščal na Novi Zelandiji, je v starosti 78 let preminil v sydneyjski bolnišnici, zapušča pa bogat opus več kot 150 vlog, ki so zaznamovale filmsko industrijo zadnjih petih desetletij.

Zdravljenje ne-Hodgkinovega limfoma je Neill opisal v svojih spominih leta 2023. Zastopnik je potrdil, da je bil Sam v času smrti brez raka, kar potrjuje učinkovitost nove terapije CAR-T. Kljub temu da je bil igralec star 78 let, je bilo njegovo zadnje leto izjemno produktivno, saj je dokončal kar štiri večje projekte. Igralčeva družina je poudarila, da je bil v dobri telesni kondiciji za svoje stanje, preden se je nenadno pojavila pljučnica. "Hvaležen sem tistim, ki so upoštevali Samovo zasebnost v teh neizmerno težkih časih," je še dodal Grenz in prosil za mir, ki si ga družina v teh težkih trenutkih zasluži.