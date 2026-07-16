Potrjen vzrok smrti Sama Neilla: usodna je bila pljučnica

Pred leti je uspešno premagal raka, zdaj pa je bila za Sama Neilla usodna pljučnica. Vzrok njegove smrti je za tuje medije potrdil tiskovni predstavnik igralca, ki je zaslovel z vlogo v filmih Jurski park. Novozelandski igralec, ki je v zadnjih letih javno govoril o svojem boju z ne-Hodgkinovim limfomom, je bil v času smrti po navedbah družine uradno v remisiji in brez raka.
Njegov agent Philip Grenz je v uradni izjavi poudaril, da so nekatere navedbe v medijih zavajajoče, zato je čutil dolžnost, da pojasni dejansko stanje. Igralec, ki se je rodil na Severnem Irskem, a odraščal na Novi Zelandiji, je v starosti 78 let preminil v sydneyjski bolnišnici, zapušča pa bogat opus več kot 150 vlog, ki so zaznamovale filmsko industrijo zadnjih petih desetletij.
Zdravljenje ne-Hodgkinovega limfoma je Neill opisal v svojih spominih leta 2023. Zastopnik je potrdil, da je bil Sam v času smrti brez raka, kar potrjuje učinkovitost nove terapije CAR-T. Kljub temu da je bil igralec star 78 let, je bilo njegovo zadnje leto izjemno produktivno, saj je dokončal kar štiri večje projekte. Igralčeva družina je poudarila, da je bil v dobri telesni kondiciji za svoje stanje, preden se je nenadno pojavila pljučnica. "Hvaležen sem tistim, ki so upoštevali Samovo zasebnost v teh neizmerno težkih časih," je še dodal Grenz in prosil za mir, ki si ga družina v teh težkih trenutkih zasluži.
Družina Sama Neilla, ki jo sestavljajo štirje otroci in osem vnukov, se bo od igralca poslovila na zasebni slovesnosti na njegovi kmetiji na Novi Zelandiji. Igralec je bil po naravi izjemno diskreten in ni maral velike pozornost, zato bo memorial po želji družine ostal zaprt za širšo javnost. Ob izgubi sodelavca in rojaka so se na družbenih omrežjih sicer oglasili številni igralci in celo politiki, ki so do pokojnika vedno čutili veliko spoštovanja. Njegove vloge bodo živele večno, videli pa ga bomo lahko v tudi letu 2027 v projektih Godzilla x Kong in The Last Resort.
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