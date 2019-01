Pobotanje ali le obupana želja po seksu?

Potem ko je raper Offsetsvojo odtujeno ženo Cardi B, ki naj bi jo prevaral, čeprav sam trdi drugače, prosil odpuščanja in naj ga vzame nazaj, tako na Instagramu kot v živo na koncertu, je stvar očitno vendarle padla na plodna tla.

Na spletu se je sicer pojavil posnetek, na katerem je s Summer Bunni, kar je njegovo ženo Cardi razkurilo do te mere, da je oznanila, da se ločujeta. Raperka je zdaj očitno nekoliko premislila, sicer pa so ju okoli novega leta paparaci ujeli, kako sta skupaj uživala na vodnih skuterjih v Portoriku, kjer je ona potem nastopila v San Juanu.

Cardi je nato govorice o tem, da se bosta pobotala zanikala, saj je dejala, da je bila samo obupana in si je želela seksa. Vseeno pa so se njegova prizadevanja izplačala, saj je priznala, da si bo prizadevala rešiti njun zakon.

"Zanima me, kako se bo izšlo moje ljubezensko življenje. Še vedno ne nosim poročnega prstana, a bi rada videla, da se zadeve razrešilo. Veliko stvari sem mislila, da ne morem, a on mi vedno govori, da lahko naredim vse in karkoli, še nihče me ni tako spodbujal. Čeprav sva šla skupaj skozi veliko dr*ka, sem zaradi njega boljša in bolj modra oseba," je priznala zvezdnica.

Offset je "vdrl" na oder, ko je sredi decembra nastopala na kalifornijskem festivalu Rolling Loud, ter jih na oder prinesel torto in rože s prošnjo, da ga vzame nazaj. A je njo to ujezilo in je varnostnikom naročila, da ga pospremijo z odra.

Par je pred meseci dobil hčerko Kulture, sicer pa sta skupaj (šele) od začetka leta 2017, poročila pa sta se že septembra istega leta.