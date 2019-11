'Potterjev debelušni bratranec' izgubil 30 kilogramov

Zdaj pa je igralec odrasel, letos je namreč dopolnil 30 let, in z vlogo v šestdelnem filmu The Ballad of Buster Scruggs je dokazal, da je zrasel v prav postavnega moškega – igra namreč privlačnega umetnika Harrisona.

Z izgubo kilogramov se je znebil tudi slabega slovesa

Za The Telegraph je igralec že leta 2009 dejal, da moral narediti precej sprememb, saj je bil odločen postati igralec. "Ravno sem začel obiskovati dramsko šolo in sem se tako veliko več gibal," je pripovedoval in pripomnil, da je njegova teža vedno nihala. Ko pa je pri svojih 15 letih v eni od dramskih iger igral očeta s prekomerno težo, se je trdno odločil, da je čas za spremembo. "Začel sem tudi bolj premišljeno jesti in kilogrami so se kar topili. Shujšal sem z več kot 100 kilogramov na 72," je razkril.

"Bil sem debel, ker sem se hitro začel dolgočasiti, in ko mi je bilo dolgčas, sem jedel,"je pojasnil svoje težave z debelostjo in na koncu še dodal, da se je z izgubo kilogramov znebil tudi slovesa, ki se ga je prijel v Harryju Potterju in ga zdaj nihče več ne vidi kot Dudleyja.