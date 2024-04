Povzročitej nesreče, v kateri je umrl Treat Williams, priznal krivdo

OGLAS

Ryan Koss je priznal krivdo in prevzel odgovornost za tragično prometno nesrečo, ki se je zgodila 12. junija 2023. V njej je življenje izgubil igralec Treat Williams, ki je z motorjem trčil v Kossov avtomobil. "Tukaj sem, da se opravičim in prevzamem odgovornost za to tragično nesrečo," je na zaslišanju na sodišču v petek dejal voznik.

Ryan Koss je priznal krivdo in prevzel odgovornost za tragično prometno nesrečo, v kateri je umrl Treat Williams. FOTO: Profimedia icon-expand

Obenem je svojcem izrazil sožalje in jih prosil za odpuščanje. "In upam, da lahko ta trenutek prinese rešitev vsem, ki jih je ta tragedija prizadela, še posebej Pam, Gill in Ellie, zelo mi je žal," je po poročanju CNN-ja dejal 35-letnik, ki je priznal krivdo za malomarno vožnjo. "Odpuščam ti in upam, da boš odpustil tudi sebi. Resnično si želim, da ne bi ubil mojega očeta. To sem res moral reči," mu je na omenjene besede odgovoril igralčev sin Gill in dodal, da si družina pokojnika ni želela, da gre Koss v zapor.

Williamsova žena, ki jo je povzročitelj nesreče tudi prvo poklical, ko se je tragedija zgodila, in njegova hčerka Ellie, nista bili prisotni na zadnjem zaslišanju. Sta pa obe podali pisni izjavi, v katerih sta zapisali, da Kossu ne moreta odpustiti, čeprav si želita, da bi mu v prihodnosti lahko. "Nikoli več ne bom začutila očetovega objema, dobila njegovega nasveta, ga predstavila svojemu bodočemu možu. Ne bo me pospremil do oltarja, ne bom ga predstavila otrokom in ne bo jokal, ko bom svojega prvega sina poimenovala po njem," je zapisala 25-letnica. "Naša življenja ne bodo nikoli enaka, naša družina je razklana in obstaja ogromna luknja, ki je nikakor ni mogoče zapolniti," pa je v izjavi dejala žena Pam.