Povzročitelj smrtne nesreče igralca Treata Williamsa obtožen malomarnosti

Huda prometna nesreča, v kateri se je smrtno ponesrečil igralec Treat Williams , dobiva epilog. Kot je v sporočilu za javnost navedla policija iz Vermonta, so pred kratkim stopili v stik s povzročiteljem, ki se je prostovoljno sestal z njimi. Seznanili so ga z obtožbami in nato izpustili na prostost. Na kazenskem oddelku višjega sodišča Vermont v Benningtonu se mora zglasiti 25. septembra 2023, so še sporočili.

Williams je po šokantni nesreči umrl v starosti 71 let. Igralec in prebivalec Vermonta je vozil svoj motor po cesti 30 pri Long Trail Auto blizu Dorseta. Državna policija Vermonta je v sporočilu za javnost potrdila, da je avto zavijal levo s parkirišča in prekrižal pot igralčevemu motociklu.

Znan je tudi vzrok smrti v nesreči umrlega igralca. Kot navajajo v poročilu mrliškega oglednika, je Williams izgubil veliko krvi in utrpel številne hude poškodbe. Kot je povedal uradnik za obveščanje javnosti v državni policiji Vermonta Adam Silverman , so s preiskavo nesreče zaključili 27. julija, primer pa so predali državnemu tožilstvu okrožja Bennington.

Igralec se "ni mogel izogniti trčenju in ga je vrglo z motocikla". Utrpel je "kritične poškodbe" in so ga s helikopterjem prepeljali v bolnišnico v Albanyju v New Yorku, kjer so ga razglasili za mrtvega. Dan po njegovi smrti so s policije sporočili, da zbirajo informacije o dogodku, ob tem pa z raznimi tehnikami rekonstruirajo dogajanje, pri tem pa uporabljajo tudi drone in fotografije. "Uradne odločitve še ni bilo. Še vedno analiziramo nekatere podatke, ki so jih zbrali preiskovalci, da bi ugotovili, kdo je kriv," je poročnik Coote povedal novinarjem.

Igralčevo smrt je 12. junija v izjavi potrdil njegov agent Barry McPherson, ki je dejal: "Popoldan je bil ubit. Zavijal je levo ali desno, ko ga je zbil avtomobil. Pretresen sem. Bil je zelo prijazen človek in zelo talentiran. Ustvarjalci filmov so ga oboževali. Bil je srce Hollywooda od 70. let naprej. Bil je zelo ponosen na svoje delo v letošnjem letu in bil je zadovoljen z mojim delom. Imel je uravnoteženo kariero."

Teden dni po zvezdnikovi smrti je bila v zasebnem krogu spominska slovesnost na njegovem domu, dan pozneje pa so igralca pokopali. Williamsova kariera se je začela davnega leta 1975 z njegovim filmskim prvencem v trilerju Smrtonosni junak ob Donu Murrayju in Jamesu Earlu Jonesu. Nato je bil nominiran za dva zlata globusa in je igral v več filmih.