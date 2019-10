Pozabila na obletnico poroke: Datum je nepomemben

Slavna zakonca Kristen Bell in Dax Shepard sta ta mesec pozabila na pomemben dogodek v njunem zakonu. 39-letna Kristen je na Instagramu objavila fotografijo, na kateri je skupaj s 44-letnim možem, poleg pa je zapisala: "Najina družina in prijatelji so naju spomnili, da je bila prejšnji teden najina peta obletnica poroke." Nato je dodala še, da svojo predanost praznujeta vsak trenutek od poroke dalje.

Nadaljevala je: "Menim, da ko vsak trenutek živiš s hvaležnostjo, datum postane nepomemben. To, da se lahko zbudim ob nekom, ki je v razmerje vlagal delo, spoštovanje, potrpljenje, razumevanje in hvaležnost, je definicija ljubezni. Nikoli se ne bom spomnila na najino obletnico Dax in vem, da se tudi ti ne boš. In to je le ena stvar več, ki mi je všeč pri nama."