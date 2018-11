Požar ne prizanaša nikomur – zvezdniki 'bežijo' od doma

V Kaliforniji divjajo obsežni požari, zaradi katerih so evakuirali več kot 150.000 ljudi. Med njimi je tudi kar nekaj zvezdnikov, med prvimi, ki je morala zapustiti dom, je bila Kim Kardashian, nato pa so se oglasili tudi ostali zvezdniki, ki živijo na območju požara. Bella Hadid je pretresena objavila fotografije požara in zapisala, da se ji trga srce, ko vidi, kako njena skupnost izginja v oblaku dima in zubljev.