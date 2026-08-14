Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Požar opustošil dom zvezdnice: 'Ostala sem brez vsega'

Omiš, 14. 08. 2026 10.57 pred 1 uro 1 min branja 13

Avtor:
E.K.
Ava Karabatić

Obsežen požar, ki je v Dalmaciji za seboj pustil pravo razdejanje, je močno prizadel tudi hrvaško starleto Avo Karabatić. Razkrila je, da so ognjeni zublji zajeli hišo njenega očeta, za del katere se trenutno bori na sodišču, ob pretresljivi novici pa zapisala, da je ostala brez vsega.

Velik požar, ki je sinoči izbruhnil v Lokvi Rogoznici in se kasneje razširil proti Omišu, je za seboj pustil nepopisljivo opustošenje. Ognjeni zublji so povzročili gmotno škodo, številni ljudje pa so ostali brez svojih domov. Z nesrečno usodo se je soočila tudi hrvaška starleta Ava Karabatić, ki je z objavo na družbenem omrežju sporočila, da je pogorela tudi hiša njenega očeta.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Še vedno sem v šoku. Zbudila sem se in prva novica, ki sem jo izvedela, je bila, da je požar zajel hišo mojega očeta v Omišu. To je edina nepremičnina, do katere sem upravičena in za del katere se borim na sodišču, saj z očetovo družino nisem v dobrih odnosih. Ostala sem brez vsega. Kdaj se bo ta grozljivka končala?" je zapisala igralka.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V komentarjih so se hitro oglasili številni sledilci, ki so ji v težkih trenutkih namenili besede podpore. 38-letna Splitčanka ima za seboj težko obdobje, pred kratkim je zaradi nasilja pristojnim organom prijavila svojega nekdanjega partnerja.

Preberi še Ognjeni zublji opustošili Omiš: pogoreli domovi, avtomobili, gasilci izčrpani ...
Ava Karabatić požar hiša ogenj Hrvaška

Španska Ibiza priljubljeno stičišče zvezdnikov z vseh vetrov

24ur.com Zvezdani Mlakar zagorela hiša: V paniki sem pozabila številko gasilcev
24ur.com Zakaj je zagorela vila Care Delevingne?
24ur.com Hišo in sina polil z bencinom in prižgal ogenj
24ur.com Hiša Care Delevingne v plamenih, zvezdnice naj ne bi bilo doma
24ur.com Preiskava zaključena: strela zanetila uničujoč požar na kmetiji Bukovnik
24ur.com Ogenj pogoltnil hišo in hlev z živino
24ur.com Jan iz Kmetije: Požgali so mi hišo in streljali name
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
KOMENTARJI13

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ledr
14. 08. 2026 12.00
Zvezdnica???? Res me zanima koliko vas je že slišalo za to "zvezdnico"??? Res ne vem, od kod se vam jemljejo ideje za take naslove? Grozni ste...
Odgovori
0 0
Ladybird77
14. 08. 2026 11.59
Verjetno je veliko vec tistih, ki jim je požar vzel edini dom, ki ga imajo. Seveda pa je najpomembnejša ena sponzor..., ker ne bo mogla dobiti ene hiše.
Odgovori
0 0
Colgate
14. 08. 2026 11.59
ojoj...takoj odpri OF, da malo zaslužiš
Odgovori
0 0
Banion
14. 08. 2026 11.56
o boga revica sedaj ko lahko dobi pogorišče bo takoj konec pravdanja
Odgovori
0 0
DOVOLJ
14. 08. 2026 11.52
Ti revca ti. Par selfiev na Insta pa par fotk na only fans bo hitro rešilo njen problemček.
Odgovori
0 0
kovanec
14. 08. 2026 11.48
A bi njej moralo prizanesti?
Odgovori
+2
2 0
kovanec
14. 08. 2026 11.46
Pri takih katastrofah ni izjem, imajo pa mediji delo za pisanje. Navadni smrtniki niso pomembni za medije.
Odgovori
+4
5 1
Larry2universe
14. 08. 2026 11.46
delat pa ne bo tezav
Odgovori
+2
2 0
dark Cat
14. 08. 2026 11.40
Kdo?.....kje najdete te kao starlete
Odgovori
+6
6 0
Dr Dre
14. 08. 2026 11.32
Starleta bo že poskrbela, da bo denar nakapljal nazaj, saj ima tisto med ... Nepomembna novica...
Odgovori
+11
12 1
TheJuniKorn
14. 08. 2026 11.25
Nobenemu se ne privošči, res nobenemu. Samo ta ksiht pa res prbija!
Odgovori
+8
9 1
Dinho8O
14. 08. 2026 11.21
Boga, pa je slo par 10k eurov v franže.
Odgovori
+2
4 2
alien number 9
14. 08. 2026 11.18
pornesa
Odgovori
+6
8 2
Slash
14. 08. 2026 11.10
Pa ne Ana! Sočustvujem z ubogu starleto!
Odgovori
+5
7 2
bibaleze
Portal
Ta skriti kotiček blizu Ljubljane je popoln družinski izlet za vroče dni
Denis Avdić vnuku Mihe Deželaka namenil posebno sporočilo
Denis Avdić vnuku Mihe Deželaka namenil posebno sporočilo
Zakaj vnuki obožujejo babice bolj kot svoje starše?
Zakaj vnuki obožujejo babice bolj kot svoje starše?
Ugibanj je konec: lepa žena voznika formule 1 potrdila govorice
Ugibanj je konec: lepa žena voznika formule 1 potrdila govorice
zadovoljna
Portal
Paris Hilton uživa v Italiji: z družinskih počitnic delila utrinke svojih otrok
Zakaj si italijanske neveste pred poroko mažejo obraz z oljčnim oljem? Razlog vas bo presenetil
Zakaj si italijanske neveste pred poroko mažejo obraz z oljčnim oljem? Razlog vas bo presenetil
Sandali, ki so letos obnoreli tudi Slovenke
Sandali, ki so letos obnoreli tudi Slovenke
3 astrološka znamenja, ki jih čaka nepozaben vikend
3 astrološka znamenja, ki jih čaka nepozaben vikend
vizita
Portal
Dermatologinja opozorila na šest znakov raka kože, ki jih običajno zanemarimo
Ali si pravilno umivate te tri pogosto pozabljene dele telesa?
Ali si pravilno umivate te tri pogosto pozabljene dele telesa?
Testosteron in hormoni po 40. letu
Testosteron in hormoni po 40. letu
Ključni nasveti strokovnjaka za močne kosti in večjo gostoto
Ključni nasveti strokovnjaka za močne kosti in večjo gostoto
cekin
Portal
Ste tudi vi ujeti v to past? Psihologi razkrivajo, kako ravnati
Generacija Z ima dovolj - vse več mladih dela po metodi svojih staršev
Generacija Z ima dovolj - vse več mladih dela po metodi svojih staršev
Ti trije horoskopski znaki naj bi najlažje uspeli v karieri. Ste med njimi?
Ti trije horoskopski znaki naj bi najlažje uspeli v karieri. Ste med njimi?
Ne zlato, ne nafta: majhen sadež Afriki prinaša milijarde
Ne zlato, ne nafta: majhen sadež Afriki prinaša milijarde
moskisvet
Portal
Potujete v Grčijo ali Srbijo? Tako se zaščitite pred komarji in virusom Zahodnega Nila
Modrček je ostal doma: Lepa Italijanka na Ibizi pokazala več, kot običajno
Modrček je ostal doma: Lepa Italijanka na Ibizi pokazala več, kot običajno
Umrl pri 33 letih: usodni dvoboj mu je pred enajstimi leti spremenil življenje
Umrl pri 33 letih: usodni dvoboj mu je pred enajstimi leti spremenil življenje
Večna moška dilema: ali pod kopalke obleči spodnjice?
Večna moška dilema: ali pod kopalke obleči spodnjice?
dominvrt
Portal
Kako se znebiti vinskih mušic? Entomolog priporoča to metodo
Je čas za nov pralni stroj? 8 znakov, da popravilo ni več smiselno
Je čas za nov pralni stroj? 8 znakov, da popravilo ni več smiselno
Zakaj petunije venejo in kako jih rešiti?
Zakaj petunije venejo in kako jih rešiti?
Ne odpišite ga zaradi vročine: jeseni bo presenetil z okusom
Ne odpišite ga zaradi vročine: jeseni bo presenetil z okusom
okusno
Portal
Sladica, ki krade pozornost: ko jo postavite na mizo, je takoj zmanjka
Trdo kuhana jajca se lepše lupijo, če po kuhanju naredite eno stvar
Trdo kuhana jajca se lepše lupijo, če po kuhanju naredite eno stvar
Ali je dražji sladoled res boljši? Trije znaki, ki razkrijejo kakovost
Ali je dražji sladoled res boljši? Trije znaki, ki razkrijejo kakovost
Pozabite na moko pri paniranju: s to sestavino bo dunajski zrezek še bolj hrustljav
Pozabite na moko pri paniranju: s to sestavino bo dunajski zrezek še bolj hrustljav
voyo
Portal
Legenda o bejbi
Poletje v školjki
Poletje v školjki
IQ 160
IQ 160
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897