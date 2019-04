Požar pri zvezdnici: Kaj če bi spala in ne bi slišala alarma?

Zvezdniška zakonca Joan Collins in Percy Gibson sta medijem zaupala, da je zagorelo v njunem stanovanju. Ogenj se je razširil v popoldanskem času, ko sta v spalnici gledala film. Nenadoma se je oglasil požarni alarm, in ko sta stekla na hodnik, ju je pričakal dim, ki se je valil iz kopalnice.

85-letna zvezdnica je tako kar v pižami stekla ven in poklicala gasilce, njen 54-letni soprog pa je zagrabil gasilni aparat in začel z gašenjem. "Stala sem zunaj v nogavicah in pižami, nisem niti pomislila, kaj vse bi mogla vzeti s seboj," je priznala zvezdnica. "Zaradi dima nisem videl veliko, zato sem na slepo usmeril gasilni aparat. Bilo je zelo vroče, pekle so me oči, težko se je dihalo," pa je dodal soprog.

"V takšni situaciji se težko razmišlja. Šok potisne vse nekam nazaj in možgani delujejo avtomatsko. Ogenj je treba pogasiti, kljub temu da te grabi panika in se sprašuješ, kako že deluje gasilni aparat ..." je bil iskren Gibson: "Na srečo so gasilci hitro prispeli ... Brez strahu so, znajdejo se v še tako težkih situacijah, so brez egoizma. Za svoje delo si zaslužijo vso hvalo." Da so popolnoma pogasili požar, so gasilci potrebovali še eno uro.

Ko zagori, je izredno pomembno, da se hitro ukrepa. Zvezdnika živita v pritličju večstanovanjske hiše, in ker je Percy z gašenjem začel takoj, je bil ogenj omejen na eno sobo in se ni razširil po stanovanju ali celotni zgradbi. "Imela sva srečo, da sva še živa. Še kar se sprašujem, kaj bi se zgodilo, če bi spala in ne bi slišala alarma," je za konec še priznala zvezdnica. Uraden vzrok požara še ni znan.