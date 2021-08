Požar v baru, kjer je J. K. Rowling napisala Harryja Potterja

BBC poroča, da so morali gasilci v Edinburgu posredovati pri požaru v centru mesta, natančneje na ulicah George IV Bridge in Candlemaker Row. Ulici bosta naslednjih nekaj dni morali biti zaprti.

Požar se je vnel v baru Patisserie Valerie v kletnih prostorih in se razširil še na sosednje lokale, med drugim tudi v bar Elephant House, ki je v zadnjih 20 letih postal svetovno znana turistična točka. Tam je namreč J. K. Rowling pisala prvo knjigo o Harryju Potterju. Oboževalci knjige so bar redno obiskovali in si želeli sedeti za mizo ob oknu, kjer je pisateljica ustvarila enega najbolj priljubljenih izmišljenih svetov.

Gasilce je poklicala čistilka, ki je na delo prišla ob 6. uri zjutraj. Požar je gasilo kar 60 gasilcev, piše BBC. "Ko je prispela, je videla dim in poklicala gasilce," je povedal David Taylor, lastnik priljubljenega bara, in dodal: "Škode je več, kot smo pričakovali. Mislili smo, da bo nastalo nekaj škode zaradi vode in dima, žal pa je tudi ogenj uničil kar nekaj stvari."