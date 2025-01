Požar v Los Angelesu v evakuacijo prisilil tudi zvezdnike

Na območju Los Angelesa se širi velik požar, oblasti pa so že razglasile izredne razmere in odredile evakuacijo. Svoje domove je moralo zapustiti vsaj 30.000 ljudi iz skupno 10.000 gospodinjstev, ogroženih pa je tudi 15.000 zgradb in podjetij. Med tistimi, ki so se evakuirali, pa so tudi nekateri zvezdniki, paru, ki je zaslovel v resničnostni televizijski seriji, je ogenj že požrl hišo.

Med zvezdniki, ki so se morali evakuirati zaradi požara, ki se širi na območju Los Angelesa, sta tudi igralca Eugene Levy in James Woods, dom Spencerja Pratta in Heidi Montag, para, ki je zaslovel v resničnostni televizijski seriji The Hills, pa naj bi bil popolnoma uničen.

Gori tudi na območju soseske Pacific Palisades, kjer živijo številni zvezdniki. FOTO: Profimedia icon-expand

Levy je za Los Angeles Times dejal, da je, ko je skušal zapustiti območje soseske Pacific Palisades, obtičal v prometu z ostalimi prebivalci, ki se jim je mudilo na varno."Dim, ki ga je bilo videti nad kanjonom Temescal, je bil videti zelo temen in gost. Plamenov nisem videl, a dim je bil res črn," je povedal 78-letni zvezdnik franšize Ameriška pita. Woods pa je na družbenem omrežju X delil video, na katerem je videti, da se ogenj približuje njegovemu posestvu, sam pa se je že umikal na varno. "Odhajam. Upam, da se boste vsi umaknili na varno," je pripisal 77-letni zvezdnik filma Herkul, pozneje pa delil še posnetek dvorišča in sosednje hiše, ki so jo že zajeli ognjeni zublji.

Zvezdnik je čez nekaj ur zapisal, da nima informacij, v kakšnem stanju je njegov dom, vedel pa je, da nekateri lastniki nepremičnin v soseski niso imeli sreče in so te že pogorele."Hvala vsem čudovitim ljudem, ki ste izrazili skrb za nas in se nam oglasili. Sporočam vam, da smo se uspeli prebiti na varno. V tem trenutku ne vem, ali naša hiša še stoji, žal pa nekaterih hiš na naši ulici ni več," je sporočil.

Zvezdnik franšize Policijska akademija, Steve Guttenberg, ki prav tako živi na tistem območju, pa je prebivalce, ki so zapustili svoje avtomobile, pozval, naj pustijo tudi ključe, da jih lahko gasilci po potrebi prestavijo, da si omogočijo lažji dostop do požarišča. "To ni parkirišče. Ljudje morajo prestaviti svoje avtomobile, saj so nekateri obtičali v prometu. Skušamo sprostiti pot, zato hodim po tem območju in jih premikam, kolikor daleč jih lahko. Tam so še vedno družine in hišni ljubljenčki. Nekateri res potrebujejo pomoč," je 66-letnik povedal v izjavi za televizijo KTLA5.

Zvezdnika resničnostne televizijske serije The Hills, Spencer Pratt in Heidi Montag, pa naj bi ostala brez doma. Viri so za TMZ povedali, da se je družina sicer varno evakuirala, a je njihovo hišo pozneje zajel ogenj in naj bi bila povsem uničena. Nekaj ur prej je Pratt na družbenem omrežju delil video, na katerem gasilci s helikopterjem gasijo območje požara, zaskrbljenega 41-letnika pa so v objektive ujeli tudi, ko je zaskrbljeno strmel proti požaru, ki se je hitro širil.

Ben Affleck je zaskrbljeno zrl proti ognjenim zubljem, ki se širijo proti hišam. FOTO: Profimedia icon-expand