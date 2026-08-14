Požar zajel dom zvezdnice: 'Ostala sem brez vsega'

Velik požar, ki je sinoči izbruhnil v Lokvi Rogoznici in se kasneje razširil proti Omišu, je za seboj pustil nepopisljivo opustošenje. Ognjeni zublji so povzročili gmotno škodo, številni ljudje pa so ostali brez svojih domov. Z nesrečno usodo se je soočila tudi hrvaška starleta Ava Karabatić, ki je z objavo na družbenem omrežju sporočila, da je pogorela tudi hiša njenega očeta.

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"Še vedno sem v šoku. Zbudila sem se in prva novica, ki sem jo izvedela, je bila, da je požar zajel hišo mojega očeta v Omišu. To je edina nepremičnina, do katere sem upravičena in za del katere se borim na sodišču, saj z očetovo družino nisem v dobrih odnosih. Ostala sem brez vsega. Kdaj se bo ta grozljivka končala?" je zapisala igralka.

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