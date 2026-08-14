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Tuja scena

Požar zajel dom zvezdnice: 'Ostala sem brez vsega'

Omiš, 14. 08. 2026 10.57 pred 8 urami 1 min branja 68

Avtor:
E.K.
Ava Karabatić

Obsežen požar, ki je v Dalmaciji za seboj pustil pravo razdejanje, je močno prizadel tudi hrvaško starleto Avo Karabatić. Razkrila je, da so ognjeni zublji zajeli hišo njenega očeta, za del katere se trenutno bori na sodišču, ob pretresljivi novici pa zapisala, da je ostala brez vsega.

Velik požar, ki je sinoči izbruhnil v Lokvi Rogoznici in se kasneje razširil proti Omišu, je za seboj pustil nepopisljivo opustošenje. Ognjeni zublji so povzročili gmotno škodo, številni ljudje pa so ostali brez svojih domov. Z nesrečno usodo se je soočila tudi hrvaška starleta Ava Karabatić, ki je z objavo na družbenem omrežju sporočila, da je pogorela tudi hiša njenega očeta.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Še vedno sem v šoku. Zbudila sem se in prva novica, ki sem jo izvedela, je bila, da je požar zajel hišo mojega očeta v Omišu. To je edina nepremičnina, do katere sem upravičena in za del katere se borim na sodišču, saj z očetovo družino nisem v dobrih odnosih. Ostala sem brez vsega. Kdaj se bo ta grozljivka končala?" je zapisala igralka.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V komentarjih so se hitro oglasili številni sledilci, ki so ji v težkih trenutkih namenili besede podpore. 38-letna Splitčanka ima za seboj težko obdobje, pred kratkim je zaradi nasilja pristojnim organom prijavila svojega nekdanjega partnerja.

Preberi še Ognjeni zublji opustošili Omiš: pogoreli domovi, avtomobili, gasilci izčrpani ...
Ava Karabatić požar hiša ogenj Hrvaška

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KOMENTARJI68

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krapezsaso
14. 08. 2026 17.55
Kdo je to??????
Odgovori
+4
4 0
Anubis20
14. 08. 2026 17.45
Hudo, ampak ne rabi se več po sodiščih vlačit za premoženje + mesečna naročnina OF bo pomojem 50% off
Odgovori
+3
3 0
FlatyEric
14. 08. 2026 17.23
Ni ostala brez vsega, ker tista hiša sploh ni bila njena.
Odgovori
+7
7 0
KVAJSTABO
14. 08. 2026 16.18
Narava poskrbi, da se sodišče nobenemu ne zameri. Karma je hudič...
Odgovori
+9
9 0
anabanana
14. 08. 2026 16.14
🤐🤐🤐🤐🤐🤐🤮
Odgovori
+1
1 0
Nežna dušca
14. 08. 2026 15.43
Ja, tako je pač. Se bo treba lotit kakšnega dela, ne pa da se naslajaš z dobrinami in trudu svojih staršev.
Odgovori
+12
12 0
DevilNo1
14. 08. 2026 15.37
A je že kdo kdaj slišu za tole zvezdnico 🤔
Odgovori
+12
12 0
Bananistanec
14. 08. 2026 17.21
Niti astronomi
Odgovori
+2
2 0
bohinj je zakon
14. 08. 2026 15.22
Ni se treba veseliti tuji nesreči. Četudi je vplivnica. Kradla ni.
Odgovori
-8
1 9
Galaktik111
14. 08. 2026 19.36
Pa kaka vplivnica? Vpliva lahko samo na tebe ker si labiln-a. Mislim, pa kaj te to je.
Odgovori
+1
1 0
FORTUDO1
14. 08. 2026 15.16
Uboga reva, kaj porečejo šele tisti, ki se ne pojavljajo na Instagramu ali FB in niso nobeni vplivniki ali vplivnice in so ostali brez doma v katerem so živeli. O teh pa ni treba pisati, mar ne?
Odgovori
+13
13 0
štrekeljc
14. 08. 2026 15.04
Revica res nima sreče! Ostala je celo brez tistega, česar sploh ni imela!
Odgovori
+21
21 0
Anion6anion
14. 08. 2026 15.04
Še naravno katastrofo izkoristi za lastno promocijo.
Odgovori
+21
21 0
Ježek Tekka
14. 08. 2026 14.51
Bančni račun pa menda ja ni zgorel?
Odgovori
+10
10 0
Matejv1983
14. 08. 2026 14.41
se pravi ostala je brez vsega, tudi brez hiše, ki ni bila njena in v njej niti ni živela. boga revica...
Odgovori
+17
17 0
BSSistemTelaze
14. 08. 2026 14.35
Drugace pa si poglejte njen facebook profil izsel je novi filmcek za odrasle😜
Odgovori
+8
8 0
Duš-koš
14. 08. 2026 14.22
noge narazen, usta odpri, pa se bo nabralo. € na € palača.
Odgovori
+6
10 4
Sandokkan
14. 08. 2026 14.28
Ma ne. Saj ni Slovenka.
Odgovori
+2
6 4
Tine990
14. 08. 2026 13.59
Starleta ne ve da lahko obhekt zavarujes!!!
Odgovori
+2
6 4
štrekeljc
14. 08. 2026 15.01
Saj sploh ni bil njen!
Odgovori
+6
6 0
Odgovor_je_enak_prejšnjemu
14. 08. 2026 13.46
Hitro par Instagram fotkic in denar za obnovo bo tu...
Odgovori
+5
9 4
jablan
14. 08. 2026 13.30
zavarovanje????
Odgovori
-2
1 3
Mclaren
14. 08. 2026 13.29
Kdo je to
Odgovori
+11
11 0
Colgate
14. 08. 2026 13.26
Saj je Hrvatica, se bo ze dobila sponzorja
Odgovori
+6
9 3
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