Požar zajel dom zvezdnice: 'Ostala sem brez vsega'

Velik požar, ki je sinoči izbruhnil v Lokvi Rogoznici in se kasneje razširil proti Omišu, je za seboj pustil nepopisljivo opustošenje. Ognjeni zublji so povzročili gmotno škodo, številni ljudje pa so ostali brez svojih domov. Z nesrečno usodo se je soočila tudi hrvaška starleta Ava Karabatić, ki je z objavo na družbenem omrežju sporočila, da je pogorela tudi hiša njenega očeta.
"Še vedno sem v šoku. Zbudila sem se in prva novica, ki sem jo izvedela, je bila, da je požar zajel hišo mojega očeta v Omišu. To je edina nepremičnina, do katere sem upravičena in za del katere se borim na sodišču, saj z očetovo družino nisem v dobrih odnosih. Ostala sem brez vsega. Kdaj se bo ta grozljivka končala?" je zapisala igralka.
V komentarjih so se hitro oglasili številni sledilci, ki so ji v težkih trenutkih namenili besede podpore. 38-letna Splitčanka ima za seboj težko obdobje, pred kratkim je zaradi nasilja pristojnim organom prijavila svojega nekdanjega partnerja.
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