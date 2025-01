Požar ji je uničil dom, oboževalci pa priskočili na pomoč

Že tedne spremljamo grozljive prizore iz Los Angelesa, kjer pustošijo požari in uničujejo vse pred seboj. Brez večmilijonske vile sta med drugimi ostala tudi priljubljena igralca Leighton Meester in Adam Brody, ki imata dva otroka. Na pomoč so jima zdaj priskočili oboževalci, ki se trudijo s poslušanjem Leightoninih pesmi izpred dobrega desetletja obuditi njeno glasbeno kariero in jima na takšen način pomagati.

Pustošenje uničujočih požarov v Los Angelesu dobiva vsak dan nove razsežnosti. Pogorele hiše in ostalo premoženje, evakuacije in reševanje življenj so namreč zgodbe, ki te dni pretresajo javnost. Številni prebivalci so čez noč ostali brez vsega, med njimi je tudi veliko znanih obrazov, katerih imena polnijo naslove medijskih člankov. Zvezdniški par Leighton Meester in Adam Brody sta med tistimi, ki so jim požari odnesli dom - do tal je pogorela njuna dobrih šest milijonov evrov vredna vila, v kateri sta živela skupaj z dvema otrokoma. Podpora paru se je nemudoma vsula z vseh strani. Igralkini oboževalci so v tem duhu zagnali kampanjo, s katero poskušajo obuditi "premalo cenjeno" glasbo 38-letne pevke in na takšen način pomagati paru pri obnovi njunega domovanja.

Požar je zajel tudi hišo Adama Brodyja in njegove žene Leighton Meester. FOTO: Profimedia icon-expand

Na družbenih omrežjih zato delijo igralkine pesmi, ki pred leti sicer niso požele pretirane slave ali zanimanja, zdaj pa jih oboževalci hvalijo in poslušajo. "Ali lahko internet naredi za Leighton Meester to, kar je naredil pred desetimi leti za podcenjeno glasbo Heidi Montag?" je zapisal na X-u voditelj podkasta Gibson Johns in delil eno izmed Leightoninih pesmi izpred skoraj dveh desetletji. Zraven je pripisal: "Njena hiša je pogorela do tal in ta glasba si resnično zasluži lasten moment pod soncem!"

Zvezdnico serije Opravljivka so podprli tudi številni znani obrazi, ki so se pridružili kampanji za obuditev njene glasbene kariere. Ameriški raper Flavor Flav je na svojem TikTok profilu delil posnetek, na katerem poplesuje ob Leightonini pesmi Somebody to Love iz leta 2009, ki jo je posnela z Robinom Thickom. "Zaganjam evforijo glede moje punce Leighton Meester in tako pomagam njeni družini, da bi se pobrala po uničujočih požarih," je raper pripisal ob posnetku, ki si ga je ogledalo že več tisoč ljudi.

Leighton Meester in Adam Brody FOTO: Profimedia icon-expand