Poznavalec kraljeve družine kritičen: 'Harry in Maghena sta zgubi'

Princ Harry in Meghan Markle sta velika luzerja ozirom zgubi. To trdi nekdanji dvorni dopisnik in poznavalec kraljeve družine Phil Dampier. Ta ocenjuje, da sta Harry in Meghan zamudila veliko priložnost, da bi med pandemijo novega koronavirusa ustvarila svoj novi poodcepitveni globalni "imidž". Namesto tega sta, ocenjuje Dampier, med pandemijo izgubila priljubljenost, medtem ko so jo drugi člani kraljeve družine povečali. Posebno princ William in Kate.