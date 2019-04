'Pozornost medijev mi je predstavljalo grožnjo za otroka'

Hollywoodska zvezdnica Bridget Moynahan je bila med letoma 2004 in 2006 v zvezi z igralcem ameriškega nogometaTomom Bradyjem. Decembra 2016 sta preko predstavnika za javnost javila, da je ljubezni konec, februarja pa je v javnost prišla novica, da je igralka noseča, oče pa je njen nekdanji. Da je bila stvar še bolj zapletena, je bil takrat profesionalni športnik že v zvezi z manekenko Gisele Bundchen.

Čeprav je zvezdnik svojemu novemu dekletu novico povedal takoj, ko je izvedel, pa manekenki vseeno ni bilo lahko. "Naslednji dan je bila novica v vseh medijih, moje življenje se je obrnilo na glavo," je priznala ter dodala da kljub temu, da jo je novica presenetila, je njegovega sina sprejela in ga vzela kot blagoslov: "Želela sem biti ob Tomu in Jacku in narediti vse, kar je bilo v moji moči, da imata stabilnost in dober odnos."

Življenje je tako šlo naprej, vsi trije pa so se trudili, da je otrok rasel v čim lepšem in brezskrbnem okolju. Bridget pa je zdaj v knjigi Our Shoes, Our Selves zapisala, da burno obdobje nosečnosti nikakor ni bilo lahko. "Dejstvo, da prihaja otrok ter sama nosečnost, je zelo oseben in intimen trenutek," ona pa je bila zaradi nekdanjega partnerja vržena v središče dogajanja. "Sledili so mi z avtomobili, skrivali so se v grmovju pred mojo hišo ... Pozornost medijev mi je predstavljala grožnjo za otroka."

Pred časom je sicer pojasnila, da sta bila s Tomom glede otroka zelo složna. "S Tomom sva se odločila, da bova otroka vzgajala skupaj in oba sva imela srečo, da sva našla partnerje, ki niso bili samo v podporo, ampak otroka sprejeli kot svojega in ga ljubili. Moj sin je obkrožen z ljubeznijo."