Prava ali voščena Kim?

Ko se na slavnostnih (ponavadi rdečih) tokrat pa na črni preprogi pojavi Kim Kardashian vedno završi med fotografi, ki se kar pulijo, kdo jo bo fotografiral v boljši pozi in bolj poželjivo. Seveda 37-letnica obvlada svoj posel in zna pozirati kot le malokdo.

Tokrat pa je očitno doma "pozabila" tudi modrček in naravnost blestela v globoko izrezani beli obleki brez rokavov in izrezana v pasu. Seveda ni nikomur dolžna ostala tudi z zadnje plati, saj je pokazala hrbet, obleka pa je zgolj zakrivala najnujnejše. Pokazala je tudi svoje diamantne prstane na rokah, kar jo je sicer nekoč že teplo, ko je svoje razkošje razkazovala na Instagramu in so jo potem v Parizu oropali. Tokrat je prej na družbenih omrežjih poudarila, da so dragulji sposojeni, sicer pa je bila zvezdnica zelo strogo varovana.