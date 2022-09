Prava imena igralcev in razlogi, zakaj so jih spremenili

Prav gotovo vsak pozna igralko Natalie Portman, le redko kdo pa ve, da to ni njeno pravo ime. Tudi ime Eric Marlon Bishop nam ne pove veliko, ob omembi imena Jamie Foxx pa se vsi spomnimo na slavnega igralca. Ime, ki ga nosimo, nas zagotovo zaznamuje, v svetu slavnih pa pomeni še dodatno težo. Težko zapomljivo ime nikakor ni primerno za ljudi, ki si želijo prepoznavnosti in uspeha v igralstvu, zato so si nekateri slavni igralci spremenili ime. Kaj pa so bili še ostali razlogi, da so se odločili za preimenovanje?

Nina Dobrev ali Nikolina Konstantinova Dobreva V Bolgariji rojena igralka si je svoje ime skrajšala, ko je začela ustvarjati v Hollywoodu. Ime je iz Nikoline Konstantinove Dobreve v Nino Dobrev spremenila zaradi lažje izgovorjave in prilagoditve za ameriški trg. icon-expand Nina Dobrev FOTO: Profimedia Miley Cyrus ali Destiny Hope Cyrus Ko je bila Destiny Hope Cyrus še dojenček, jo je družina imenovala Smiley. Kasneje se je Miley odločila, da bo izpustila črko 'S' in si leta 2008 zakonsko spremenila svoje ime v Miley Ray Cyrus. Obdržala je svoj priimek, Ray pa je dodala v čast svojemu očetu. Za zakonsko spremembo imena se je odločila še po poroki z Liamom Hemsworthom, a sta se igralca kasneje ločila. icon-expand Miley Cyrus FOTO: Profimedia Natalie Portman ali Neta-Lee Hershlag Neta-Lee Hershlag se je rodila v Izraelu, zato je dobila tradicionalno hebrejsko ime. Ko je začela z igralsko kariero, je nekaj časa igrala pod imenom Natalie Hershlag, nato pa se je odločila za priimek Portman, ki izhaja iz dekliškega priimka njene babice. icon-expand Natalie Portman FOTO: Profimedia Olivia Wilde ali Olivia Jane Cockburn Olivia Wilde se je rodila kot Olivia Jane Cockburn. Svoj priimek je spremenila, potem ko je igrala v srednješolski predstavitvi Oscarja Wilda. Igralka je pojasnila, da je izbor njenega priimka dejansko poklon irskemu pisatelju, v katerega je bila tudi zaljubljena, spremembo pa ji je svetovala mama, saj naj bi tako lahko imela identiteto zunaj svoje družine. icon-expand Olivia Wilde FOTO: Profimedia Meg Ryan ali Margaret Mary Emily Anne Hyra Margaret Mary Emily Anne Hyra je pravo ime vsem dobro znane igralke Meg Ryan. Tudi ona se je kot Nina Dobrev odločila za skrajšanje svojega imena in uporabo dekliškega priimka svoje babice. Razlog za spremembo je bila tudi pridružitev Cehu filmskih igralcev SAG-AFTRA, sindikatu, ki zastopa igralce in ščiti njihove pravice. Pravila sindikata namreč določajo spremembo pravega v umetniško ime. icon-expand Meg Ryan FOTO: Profimedia Demi Moore ali Deme Gene Guynes Demi Moore oziroma Deme Gene Guynes se za spremembo priimka lahko zahvali svojemu prvemu možu Freddyju Mooru. Po njem je namreč kljub ločitvi prevzela priimek, ki jo spremlja praktično vso igralsko kariero. icon-expand Demi Moore FOTO: Profimedia Brad Pitt ali William Bradley Pitt Eden najbolj oboževanih igralcev se je rodil kot William Bradley Pitt, a je za svojo javno osebnost izbral strnjeno različico srednjega imena. Po poročanju revije Page Six ime William slavni ločenec sicer uporablja, ko se spogleduje z ženskami. icon-expand Brad Pitt FOTO: Profimedia Jamie Foxx ali Eric Marlon Bishop Dokler je želel postati profesionalni pianist ali igrati ameriški nogomet za Dallas Cowboys, se je Eric Marlon Bishop predstavljal s svojim pravim imenom. Ko je kasneje začel nastopati kot komik, pa se je odločil za vzdevek Jamie Foxx. Navdih za svoje umetniško ime je našel v komiku Reddu Foxxu, želel pa si je tudi, da bi ga s tem imenom zamenjali za žensko. icon-expand Jamie Foxx FOTO: Profimedia Tom Cruise ali Thomas Mapother IV Tom Cruise se je rodil kot Thomas Cruise Mapother IV. Akcijski zvezdnik, ki z očetom ni imel dobrega odnosa, je kasneje z veseljem opustil njegov priimek in namesto tega uporabil svoje srednje ime. Razlog za spremembo imena v njegovem primeru izhaja iz odtujenih družinskih odnosov. icon-expand Tom Cruise FOTO: Profimedia Joaquin Phoenix ali Joaquín Rafael Bottom Čeprav je njegovo ime Joaquín Rafael Bottom, so oskarjevec in njegova družina svoj priimek spremenili v simbolični Phoenix. Na začetku svoje igralske kariere se je Joaquin Phoenix imenoval Leaf, da bi bil v skladu s svojima bratoma in sestrama, vendar ga je spremenil, ko je bil še najstnik. icon-expand Joaquin Phoenix FOTO: Profimedia Vin Diesel ali Mark Sinclair Vin Diesel ni ime, ki ga boste videli na rojstnem listu akcijskega zvezdnika. Najprej je dobil veliko bolj tradicionalno ime, kot je Mark Sinclair. Igralec sicer javno ni pojasnil, zakaj se je odločil za tovrstno umetniško ime, a domnevno naj bi izviralo iz priimka Vincent, ki ga je njegova mama prevzela, ko se je ponovno poročila. Možno je tudi, da se je za ime odločil zaradi svoje energične osebnosti. icon-expand Vin Diesel FOTO: AP Kit Harington ali Christopher Catesby Harington Zvezdnik Igre prestolov je nekoč razkril, da mu starši niso povedali, da je njegovo pravo ime Christopher, dokler ni bil star 11 let. "Mislim, da so videli, da želim biti Kit, toda Christopher je bila v naši družini nekakšna tradicija," je pojasnil Harington. Dejal je še, da je tudi pravo ime njegovega brata John, a se predstavlja kot Jack. Kit je sicer nekakšna okrajšava za Christopherja, a se ne uporablja pogosto. icon-expand Kit Harington FOTO: Profimedia Jonah Hill ali Jonah Feldstein Pravi priimek igralca Jonaha Hilla je pravzaprav Feldstein. Zakaj se je odločil, da ne bo uporabljal svojega rojstnega priimka, zvezdnik ni nikoli razkril. Zanimivo je namreč, da njegova sestra Beanie Feldstein, ki je prav tako igralka, uporablja pravi priimek, zato marsikdo pravzaprav ne ve, da sta v sorodu. icon-expand Jonah Hill FOTO: AP Marilyn Monroe ali Norma Jeane Mortenson Zagotovo ena najbolj znanih igralk, ki si je zaradi kariere spremenila ime, pa ostaja neponovljiva Marilyn Monroe. Ikonična igralka se je rodila kot Norma Jeane Mortenson. Kasneje je dobila ime svoje matere in se krstila kot Norma Jeane Baker. Ko je začela ustvarjati v filmski industriji, se je odločila, da si izbere umetniško ime. Za idejo imena Marilyn se lahko zahvali direktorju studia 20th Century Fox Benu Lyonu, priimek pa je prevzela od svoje babice po materini strani. Svoje ime je po desetletju uporabe tudi zakonsko spremenila. icon-expand Marilyn Monroe FOTO: Profimedia