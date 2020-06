Prava imena nekaterih hollywoodskih zvezdnikov

Ko je Stevie Wonder podpisal prvo pogodbo z založbo Motown, je uradno spremenil svoje ime, ki se je ob rojstvu glasilo Steveland Judkins. Takrat je izbral ime Steveland Morris in tako prevzel dekliško ime svoje mame. Ko ga je izvršni producent znane založbe slišal peti, mu je prisodil nadimek Wonder (Čudež, op.a.), zato si je Stevie ime znova spremenil in tako je bila zvezda rojena.

Pravo ime priljubljenega pevca Johna Legendaje John Roger Stephens. To pa je tudi razlog, zakaj ob svojih imenih nosita priimek Stephens tudi njegova otroka, ki ju ima z nekdanjo manekenkoChrissy Teigen, LunaterMiles. Poimenovanje Legend si je John izbral, ker so ga tako klicali prijatelji in to tako pogosto, da so ga ljudje pričeli prepoznavati po tem imenu in ne po njegovem rojstnem. Pravi, da je zato hitro moral sprejeti odločitev in si ime zaradi kariere tudi uradno spremeniti.

Kdo pa so še nekateri zvezdniki, ki so si spremenili imena, poglejte v galeriji: