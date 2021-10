Prava redkost: Regé-Jean Page s srčno izbranko v javnosti

Regé-Jean Page se je udeležil premiere filma The Tragedy of Macbeth.

Ne dvomimo, da Regé-Jean Page še naprej lomi srca gledalkam po svetu, a postavni zvezdnik je že našel svojo boljšo polovico. Kot smo že poročali, je njegovo srce osvojila Emily Brown , ki ji medijsko izpostavljanje (za zdaj) ne diši preveč. Zaljubljenca sta se v okviru londonskega festivala udeležila slavnostne premiere filma The Tragedy of Macbeth .

Zaljubljenca Regé-Jean Page in Emily Brown sta izbrala podoben stajling – žametna oblačila.

Medtem ko se je 31-letni britanski igralec Regé-Jean na rdeči preprogi nasmihal fotografom, se je Emily držala v ozadju, pri čemer se je v bližini svojega izbranca pojavila šele, ko sta se odpravila na samo prizorišče dogajanja v Kraljevo festivalsko dvorano.

Par se je za to priložnost tudi modno uskladil. Oba sta stavila na klasiko, oblačila v črni barvi, v katerih si vedno videti eleganten. Tako Regé-Jean kot Emily sta izbrala žametne črne kose in mnogi so si želeli, da bi pred fotografske objektive stopila skupaj. A na skupno fotografije z rdeče preproge, bo kot kaže, treba še malo počakati.