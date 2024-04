Pravice skupine Kiss naj bi se prodale za skoraj 300 milijonov evrov

Priljubljena skupina Kiss je z Genom Simmonsom na čelu prodala svoje avtorske pravice, podobo in blagovno znamko znanemu švedskemu podjetju. Skupina se tako s prodajo pridružuje mnogim znanim imenom, kot so Justin Bieber, Shakira, Phil Collins, Taylor Swift in ostali.

Gene Simmons je znan po drznih poslovnih potezah, zato se je s člani skupine Kiss odločil prodati celoten glasbeni katalog oziroma avtorske pravice, podobo in blagovno znamko svoje skupine švedskemu podjetju Pophouse. Gene je ob tem dejal, da je bila to logična poteza, čeprav trdi, da skupina tega ni namerno iskala.

KISS FOTO: Profimedia icon-expand

"Življenje se zgodi, ko si zaposlen s pomembnimi načrti," je dejal legendarni roker. "Načrtovali smo naš spoštljiv, ponosen odhod v sončni zahod, ker smo bili na turnejah pol stoletja." Simmons si ne želi nastopati do takrat, ko fizično ne bi mogel več, ampak si želi kariero zaključiti spoštljivo. "Na oder si ne želim priti s hojIco," se je pošalil. Skupina se je s podjetjem med srečanjem povezala. Govora naj bi bilo celo o družinah, med pogovorom pa naj bi postali prijatelji. Posledično je Pophouse pridobil celotno blagovno znamko Kiss, za kakšno vsoto, niso razkrili, po poročanju AP-ja pa se naj bi cena gibala okoli 300 milijonov evrov. Pophouse Entertainment Group je plod švedske milijarderke Conni Jonsson in člana skupine ABBA Björna Ulvaeusa, ki sta skupaj ustanovila podjetje leta 2014 in od takrat pridobila glasbene kataloge Cyndi Lauper, Aviciija in Swedish House Mafie. Podjetje je odgovorno tudi za digitalni koncert ABBA Voyage, ki trenutno poteka v Londonu, o katerem Simmons pravi: "Če ga še niste videli, boste presenečeni."

Član Dvorane slavnih rokenrola dodaja: "Vsi smo že videli boksarje in umetnike, ki bodo predolgo ostali v ringu in jih bo nokavtiral kakšen amater. Nočete tega narediti, želite iti, ko ste na vrhu. In to smo naredili na pravi način, iz spoštovanja in ljubezni do oboževalcev." Simmons trdi, da je konec kariere priljubljene skupine začetek nečesa novega. Pophouse naj bi z avtorskimi pravicami spremenil glasbeni trg. "Začetek KISS bo nekaj, kar vam bo odpihnilo vaše nogavice prej kot kar koli, kar ste videli do sedaj," je dejal. Možno je pričakovati zanimivo potezo podjetja Pophouse, nenazadnje njihov digitalni koncert Abba Voyage že nekaj let navdušuje turiste iz celega sveta. Gene je bil leta na čelu glasbene skupine in ob koncu dodaja, da se je treba v življenju razvijati tako, kot se mati narava. "Ali se razviješ ali pa izumreš," pravi in zatrjuje, da finančni dobitek ni cilj prodaje. "Gre za uživanje življenja, vsekakor sem blagoslovljen," je še dodal.

Glasbeniki, katerih katalogi so bili prav tako prodani FOTO: AP Profimedia icon-expand

Ob tem pa si lahko pogledamo še ostale zanimive prodaje glasbenih pravic, ki se v zadnjem času prodajajo za ogromne vsote. Bob Dylan Nobelov nagrajenec in tekstopisec je leta 2020 prodal založniške pravice za svoj katalog z več kot 600 pesmimi. Pevčeva zbirka vključuje hite, kot sta Blowin' in the Wind in Like a Rolling Stone. Strokovnjaki iz industrije so ocenili, da je dogovor znašal od približno 300 milijonov evrov do skoraj pol milijarde evrov. David Bowie Leta 2021 je Warner Music Group z Bowiejevo zapuščino sklenil dogovor o svetovnih pravicah za glasbeni katalog plodovitega pevca iz leta 1968, vključno s skladbama Space Oddity in Let's Dance. Pogoji niso bili razkriti. Taylor Swift Junija 2019 je podjetje glasbenega menedžerja Scooterja Brauna naznanilo, da je kupilo Big Machine Label Group, ki jo vodi Scott Borchetta in je dom prvih šestih albumov Taylor Swift. Prodaja naj bi presegla 300 milijonov evrov. V odgovor je Swiftova začela ponovno snemati in izdajati nove različice teh albumov, označenih kot Taylor's Version, v poskusu, da bi si povrnila svoje pravice. Naslednje leto je Braun prodal njen katalog za še večjo vsoto zasebnemu podjetju. Justin Bieber Kanadski pevec je leta 2023 prodal pravice za svoj katalog, vključno z uspešnicama Baby in Sorry. Finančni pogoji niso bili razkriti, vendar je revija Billboard poročala, da je posel, ki vključuje njegova dela do leta 2021, vreden približno 180 milijonov evrov.