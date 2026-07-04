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'Pravkar poročena': Taylor Swift in Travis Kelce dahnila usodni da

New York, 04. 07. 2026 07.56 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA M.S.
Poroka Taylor Swift

Ameriška glasbena zvezdnica Taylor Swift in igralec ameriškega nogometa Travis Kelce sta se poročila na razkošni slovesnosti v dvorani Madison Square Garden v New Yorku. Obred je vodil igralec in komik Adam Sandler, praznovanja se je po navedbah virov udeležilo približno tisoč povabljenih gostov.

Priči sta bila nevestin brat Austin Swift in ženinov brat Jason Kelce, prav tako nekdanji igralec lige NFL. Swift je nosila poročno obleko modne hiše Christian Dior Haute Couture, po obredu je na velikem zaslonu pred dvorano zasvetil napis "Pravkar poročena".

Okolica Madison Square Gardna je bila zaprta za promet, za varnost so poleg zasebnih varnostnikov skrbeli pripadniki newyorške policije. Po navedbah virov jih je bilo na prizorišču razporejenih več kot 130. Gostje so prihajali v črnih športnih terencih skozi posebej postavljene šotore, ki so jih skrivali pred pogledi javnosti in fotografov.

Praznovanje je vključevalo koktajl, poročni obred in večerno slavje, ki se je zavleklo v zgodnje jutranje ure. Organizatorji so notranjost dvorane preuredili v vrtno kuliso z obilico zelenja in cvetja, priprave so po njihovih besedah spominjale na produkcijo velikega hollywoodskega filma.

Že v četrtek zvečer je sicer na istem prizorišču potekala intimnejša poročna večerja za približno sto družinskih članov in najbližjih prijateljev.

Dvorana Madison Square Garden, kjer je potekala poroka.
Dvorana Madison Square Garden, kjer je potekala poroka.
FOTO: AP

Kdo je bil povabljen?

Med svati so bili številni znani obrazi iz sveta glasbe, filma in športa. Med drugim so opazili igralce Hugha Granta, Ethana Hawka in Jasona Sudeikisa, nogometno zvezdnico Abby Wambach, športnega komentatorja Joeja Bucka, glasbenika Bensona Boona ter igralca lige NFL Cooperja Kuppa.

Po poročanju ameriških medijev so bili med povabljenimi tudi Beyonce, Jay-Z, Sabrina Carpenter, Ice Spice, sestre Haim, Miranda Lambert, Kelsea Ballerini in Ed Sheeran, medtem ko Harry Styles zaradi koncertne turneje ni prišel.

Prihod gostov na poroko
Prihod gostov na poroko
FOTO: AP

Gostje so morali pred dogodkom podpisati pogodbe o nerazkrivanju informacij (NDA), prejeli so personalizirana vabila z vodnimi žigi. Organizatorji niso razkrili niti teme poroke niti predpisanega kodeksa oblačenja, kar je še bolj povečalo zanimanje javnosti, poroča CBS. Pred poroko sta Swift in Kelce skupaj donirala 26 milijonov dolarjev več kot dvajsetim dobrodelnim organizacijam, večinoma v New Yorku.

Njuna zveza je v središču pozornosti javnosti od leta 2023, ko je Kelce po koncertu turneje Eras Tour javno razkril, da pevki ni uspel izročiti zapestnice s svojo telefonsko številko. Par je zaroko oznanil avgusta lani s skupno objavo na Instagramu z napisom: "Vaš učitelj angleščine in vaš učitelj športne vzgoje se bosta poročila."

Od začetka zveze redno podpirata drug drugega pri karieri. Swift je pogosto obiskovala tekme moštva Kansas City Chiefs, Kelce pa se je udeležil več koncertov v okviru njene turneje Eras Tour in se junija 2024 v Londonu celo presenetljivo pojavil na odru skupaj z njo. Njuna poroka je veljala za enega najbolj pričakovanih zvezdniških dogodkov leta v ZDA.

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