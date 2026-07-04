'Pravkar poročena': Taylor Swift in Travis Kelce dahnila usodni da

Priči sta bila nevestin brat Austin Swift in ženinov brat Jason Kelce, prav tako nekdanji igralec lige NFL. Swift je nosila poročno obleko modne hiše Christian Dior Haute Couture, po obredu je na velikem zaslonu pred dvorano zasvetil napis "Pravkar poročena". Okolica Madison Square Gardna je bila zaprta za promet, za varnost so poleg zasebnih varnostnikov skrbeli pripadniki newyorške policije. Po navedbah virov jih je bilo na prizorišču razporejenih več kot 130. Gostje so prihajali v črnih športnih terencih skozi posebej postavljene šotore, ki so jih skrivali pred pogledi javnosti in fotografov.

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right Poroka Taylor Swift AP

Poroka Taylor Swift AP

Poroka Taylor Swift AP

Poroka Taylor Swift AP







Praznovanje je vključevalo koktajl, poročni obred in večerno slavje, ki se je zavleklo v zgodnje jutranje ure. Organizatorji so notranjost dvorane preuredili v vrtno kuliso z obilico zelenja in cvetja, priprave so po njihovih besedah spominjale na produkcijo velikega hollywoodskega filma. Že v četrtek zvečer je sicer na istem prizorišču potekala intimnejša poročna večerja za približno sto družinskih članov in najbližjih prijateljev.

Dvorana Madison Square Garden, kjer je potekala poroka. FOTO: AP

Kdo je bil povabljen?

Med svati so bili številni znani obrazi iz sveta glasbe, filma in športa. Med drugim so opazili igralce Hugha Granta, Ethana Hawka in Jasona Sudeikisa, nogometno zvezdnico Abby Wambach, športnega komentatorja Joeja Bucka, glasbenika Bensona Boona ter igralca lige NFL Cooperja Kuppa. Po poročanju ameriških medijev so bili med povabljenimi tudi Beyonce, Jay-Z, Sabrina Carpenter, Ice Spice, sestre Haim, Miranda Lambert, Kelsea Ballerini in Ed Sheeran, medtem ko Harry Styles zaradi koncertne turneje ni prišel.

Prihod gostov na poroko FOTO: AP