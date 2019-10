Pravljična poroka kolumbijske zvezdnice

Carmen Villalobos in Sebastian Caisedo sta si po enajstih letih zveze večno zvestobo obljubila na eni od plaž v Cartageni, med povabljenci pa so bili tako domači kot njuni igralski kolegi. Mladoporočenca sta se po obredu na plesni parket podala v ritmu uspešnice Sin Bandere Entre en mi vida, ki ji je nato sledil venček najljubših pesmi.

Nevesta je na svoj poročni dan nosila kar tri različne obleke. Prvo s čipkastim zgornjim delom in razkošnim spodnjim delom je nato zamenjala s čudovito belo obleko, na kateri so bili všiti biseri. Nato je oblekla še tretjo - krajšo in bolj preprosto, namenjeno zabavi, ki je potekala do zgodnjih jutranjih ur.