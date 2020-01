Pravljična zaroka: s priredbo animiranega filma Trnuljčica zaprosil dekle

"Svoje srednješolske ljubezni ne zaprosiš za roko vsak dan," je Loecher zapisal na Instagramu in objavil celoten posnetek zaroke: "Edino, kar je boljše od tega, da najpametnejšega človeka na svetu potegneš za nos, je, da bova živela srečno do konca svojih dni."

Loecher je za CNN povedal: "Številni ilustratorji so me zavrnili, saj je bil prevelik zalogaj, ali pa niso imeli dovolj razpoložljivega časa." Na Instagramu je nato odkril nadarjenoKaylo Coombs, ki poustvarja Disneyjeve like. Lee je imel srečo, da je privolila v sodelovanje.

Po dolgih šestih mesecih je bila animacija pripravljena. Lee je najel kinodvorano in nad njegovo idejo je bil Mark Anastasio, lastnik kinematografa, navdušen: "Leejev predlog je bil zelo zanimiv in morali smo privoliti. Ponosni smo, da smo bili lahko del tako pravljične zaroke."

Na zaroko je poleg prijateljev in družinskih članov povabil tudi neznance in jim omogočil brezplačno vstopnico, hrano in pijačo."Prijatelji in družinski člani so se skrili na zadnje sedeže, spredaj pa so sedeli naključni ljudje."