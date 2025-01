Pravni boj Blake in Justina se marca prihodnje leto seli na sodišče.

Med konferenco bosta obe strani naslovili prošnjo Blake Lively , da pravna ekipa Justina Baldonija s tabloidnimi mediji ne deli "vsebine, ki vsebuje številne lažne in obrekljive izjave ter napade na osebnost" igralke. V prošnji igralkina ekipa prav tako želi zaustaviti Baldonijevo ekipo pri objavljanju "strateško izbranih dokumentov" in pogovorov med igralko in igralcem na načrtovani spletni strani, ki je po mnenju njene pravne ekipe "zasnovana nepopolno, pristransko in škodljivo" .

Zahteva je prišla po tem, ko je igralčev odvetnik Bryan Freedman objavil 10-minutni posnetek iz zakulisja snemanja filma Konča se z nama, s katerim naj bi ovrgel trditve igralke, da se je Baldoni na snemanju obnašal neprimerno. Igralkina pravna ekipa je na drugi strani trdila, da posnetek obtožbe potrjuje."Vsak trenutek tega prizora je gospod Baldoni improviziral brez predhodnega pogovora ali soglasja in brez prisotnega koordinatorja intimnosti."

Odvetnik Bryan Freedman je dejal, da bodo odločitev sodišča on in njegova ekipa vedno spoštovali, "vendar nas ne bodo nikoli ustrahovali tisti, ki trdijo, da ne moremo braniti naših strank s čistimi, nepreverjenimi dejstvi. Vse, kar želimo, je, da ljudje vidijo dejanska besedilna sporočila, ki so neposredno v nasprotju z njenimi obtožbami, videoposnetke, ki jasno kažejo, da spolnega nadlegovanja ni bilo, in vse druge močne dokaze, ki neposredno nasprotujejo morebitnim lažnim obtožbam o spolnem nadlegovanju in poznejši kampanji blatenja. Zdi se, da je v času univerzalne prevare govoriti resnico revolucionarno dejanje."

Spomnimo, decembra je igralka proti Baldoniju vložila tožbo zaradi spolnega nadlegovanja. Nekaj tednov pozneje je vložila še tožbo proti njegovemu produkcijskemu podjetju Wayfarer Studios, producentu Jameyju Heathu, igralčevi publicistki Jennifer Abel, krizni publicistki Melissi Nathan in drugim, povezanim z igralcem in filmom, po navedbah sodišča zaradi spolnega nadlegovanja in blatenja njenega imena. Igralec je nato vrnil udarec in tožil igralko, njenega soproga Ryana Reynoldsa in druge stranke. Obtožil ju je obrekovanja in drugih pogodbenih zahtevkov.