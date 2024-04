Pravni boj Channinga Tatuma in Jenne Dewan po šestih letih še ni razrešen

Channing Tatum in Jenna Dewan sta še vedno zapletena v pravni boj, ki traja že več kot šest let od njunega razhoda. Nekdanji par je v sporu glede finančne poravnave, ki vključuje dobiček iz Tatumove franšize Vroči Mike . Po poročanju revije People sta drug drugega vključila na "predhodni seznam prič" za sojenje. Ključna vprašanja, ki bodo obravnavana v skladu z vloženimi dokumenti, so delitev premoženja, zahtevki za povračilo stroškov, podpora, kršitev fiduciarne dolžnosti in odvetniški stroški. "Jenna išče pravično delitev skupnega premoženja zakonske zveze v skladu z državnim pravom Kalifornije," je za omenjeni medij povedal igralkin predstavnik. "Jenna želi to dokončno razrešiti in čim prej zapreti to poglavje svojega življenja. Poskušata se poravnati že več kot pet let, v tem času sta se udeležila številnih konferenc o poravnavi," je še dodal predstavnik.

Na zvezdničino stran je stopil tudi vir blizu nje, ki je dejal: "Očitno je, da si želi naprej s svojim življenjem. Želi si, da se za njim zaprejo vsa vrata, da se ta ločitev zaključi. Tega ne vleče naprej, zato ker bi bila pohlepna." Tudi vir blizu 43-letnika pravi, da si igralec želi nadaljevati s svojim življenjem in da enako želi tudi svoji nekdanji ženi. Igralka je trenutno zaročena s Stevom Kazeejem , zato si želi, da se vse med njo in nekdanjim možem poravna, preden se ponovno poroči, kljub dejstvu, da je sodnik novembra 2019 oba razglasil za samska.

Vir blizu Tatumu za People trdi, da je razlog, da se pravna bitka vleče, ta, da so Jennina dejanja in trditve nenehno v nasprotju same s sabo. Vir še dodaja: "Pravi, da želi pošteno poravnavo, vendar ignorira vse delo po ločitvi, ki so ga Channing in njegovi partnerji opravili, da bi okrepili Vročega Mika. Kar naprej zavlačuje pogajanja,čeprav pravi, da želi to rešiti."

Največja težava, s katero se nekdanji par sooča, je, kako razdeliti dobiček od intelektualne lastnine, povezane s Tatumovo trilogijo filmov Vroči Mike. Dewanova je v dokumentih trdila, da je bila zadeva preložena, ker zvezdnik domnevno zavrača sprejetje enakovredne delitve intelektualne lastnine Vročega Mika. Prav tako je v njih trdila, da so bili film iz leta 2012 in vse ostale zadeve, povezane z njim, vključno z dvema nadaljevanjema v letih 2015 in 2023, s stransko resničnostno TV-serijo in priljubljeno atrakcijo Magic Mike v živo v Las Vegasu, razviti in sofinancirani med zakonsko zvezo s skupnim prizadevanjem in zakonskimi sredstvi. Trdi tudi, da ji igralec ni povedal za poslovne priložnosti Vročega Mika in naj bi po njuni ločitvi pobral 100 odstotkov dobička brez njene vednosti.

Tatum je oporekal njenemu zahtevku in v dokumentih, ki jih je vložil njegov odvetnik, zatrdil: "Od ločitve sem vložil veliko truda v izboljšanje intelektualne lastnine Vročega Mika in povezanih subjektov, za katere tožena stranka trdi, da povzročajo njegov ločen premoženjski interes." Poleg svoje nekdanje žene je kot priče na seznamu navedel svojega poslovnega partnerja in filmskega ustvarjalca Stevena Soderbergha, režiserja filma iz leta 2012. Njegovi odvetniki še zatrjujejo, da se je igralec na vse pretege trudil, da bi dosegla poravnavo.