Pravni postopki zoper Lizzo se nadaljujejo

Sodišče je zavrnilo predlog, da se tožba zaradi spolnega nadlegovanja, ki so jo vložile plesalke, ki so na turneji spremljaje Lizzo, umakne, zato se pravni postopki zoper pevko nadaljujejo. Pred dnevi je sodnik višjega sodišča okrožja Los Angeles odločil, da se bo zadeva, ki jo je vložilo več nekdanjih plesalk zaradi domnevnega spolnega nadlegovanja na delovnem mestu, nadaljevala.

Razsodba je bila odgovor na tožbo z dne 1. avgusta 2023, v kateri so Arianna Davis, Crystal Williams in Noelle Rodriguez zatrdile, da so bile med delom za glasbenico zlorabljene, nadlegovane, diskriminirane in so se soočile s številnimi kršitvami na delovnem mestu, za te pa obtožujejo 35-letno Lizzo, katere pravo ime je Melissa Jefferson, in njeno podjetje Big Grrrl Big Touring Inc.

Pravni postopki zoper Lizzo tečejo naprej. FOTO: Profimedia icon-expand

Losangeleški odvetnik Ron Zambrano, ki zastopa zastopa tri ženske, je v izjavi za People dejal: "Zelo smo zadovoljni s sodnikovo razsodbo in absolutno menimo, da je to zmaga." Dodal je, da je sodnik Mark H. Epstein sicer zavrnil nekaj točk obtožnice, vključno z obtožbami o sramotenju Davisove, golem fotografiranju in tem, da so bile plesalke prisiljene čakati na delo, medtem ko niso nastopale na turneji. "Vendar pa ostajajo vse druge trditve, vključno s spolno, versko in rasno diskriminacijo, spolnim nadlegovanjem, ponižujočimi obiski Bananenbarja v Amsterdamu in Crazy Horse v Parizu, lažno zaporno kaznijo in napadi. Sodba prav tako upravičeno nakazuje, da Lizzo – ali katera koli slavna osebnost – ni izolirana pred tovrstnim obsojanja vrednim ravnanjem samo zato, ker je slavna. Zdaj se veselimo odkrivanja zadev in priprav primera na sojenje," je še dejal.

Stefan Friedman, tiskovni predstavnik Lizzo, je za Entertainment Tonight povedal: "Veseli nas, da je sodnik Epstein modro zavrgel vse ali del štirih razlogov za tožbo tožnikov. Lizzo je hvaležna sodniku, ker je spregledal natolcevanje in prepoznal, kdo je – močna ženska, ki obstaja zato, da druge vzpodbuja in širi pozitivnost. Načrtujemo, da se bomo pritožili na vse elemente, ki jih je sodnik obdržal v tožbi, in smo prepričani, da bomo zmagali." V 34-stranskem sodnem dokumentu je bila omenjena znamenita amsterdamska četrt rdečih luči, imenovana Bananenbar. Tožnice so že spregovorili o lanskem incidentu, ko naj bi Lizzo vztrajala, naj se ji članice njene turnejske ekipe pridružijo na prizorišču, kjer so bile predstavljene gole plesalke. Lansko leto je pevka že poskušala doseči zavrnitev tožbe, pri čemer se je sklicevala na kalifornijski statut proti SLAPP (znan kot "strateške tožbe proti udeležbi javnosti"), ki je povezan s tožbami, ki ogrožajo svobodo govora. "Nevarno je, da se sodišče brezglavo vmešava v ustavno zaščiteno dejavnost," je dejal sodnik Epstein. "Vendar je enako nevarno zatiskati si oči pred obtožbami o diskriminaciji ali drugih oblikah neprimernega ravnanja samo zato, ker se dogajajo v okolju, povezanem z govorom," je nadaljeval.

Pevka in njena plesna koreografinja Shirlene Quigley se bosta morali soočiti še z drugimi obtožbami spolnega nadlegovanja ter obtožbami o rasni in verski diskriminaciji. Tožnice so zatrdile še, da so bile prisiljene sodelovati pri molitvi. Davisova in Williamsova sta začeli sodelovati z Lizzo leta 2021, ko sta bili del resničnostnega šova Watch Out for the Big Grrrls. Rodriguezova je bila prav tako zaposlena leta 2021, potem ko je nastopila v videospotu za pevkin hit Rumors, vendar je leta 2022 odstopila od sodelovanja.

